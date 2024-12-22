Активні бої під Покровськом, ворог атакував навіть на цивільній техніці: огляд і карти ISW
22 грудня 2024, 04:25Читать новость на русском
Ситуація на фронтах в Україні та Росії упродовж 21 грудня зазнала деяких змін. Про них розповів Інститут вивчення війни.
Аналітики також показали оновлені карти боїв. Висновки ISW переказує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 22 грудня
- Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри за 20 і 21 грудня показують, що росіяни пройшли до південно-східних околиць Дар'їного та північних околиць Кругленького (обидва на південний схід від Кореневого).
- Російські сили наступали вздовж кордону на північ від міста Харків поблизу Козачої Лопані та поблизу Вовчанська 20 і 21 грудня, але не зробили жодного підтвердженого просування.
- 21 грудня російські війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але підтвердженого просування не зробили.
- Також росіяни продовжували наступальні операції на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, але без просування.
- 21 грудня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, але не було підтверджених просувань. Також вони продовжували наступ у районі Торецька, але й там без просувань.
- Російські та українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Покровська 20 і 21 грудня. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відбили позиції в південному Піщаному (на південний захід від Покровська). Але це свідчить і про те, що росіяни нещодавно просунулися до цього населеного пункту.
Бойові дії війни в Україні й Росії за 21 грудня / Карти ISW
- Інші кадри показують невдалий російський моторизований штурм з використанням 8 цивільних машин на схід від Українки. Це вказує на те, що російські сили, ймовірно, відчувають нестачу бронетехніки та танків на цьому напрямку.
- Російські війська незначно просунулися на північний захід від Курахового. Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося в центрі Зорі – ймовірно, росіяни захопили цей населений пункт.
- 21 грудня російські війська продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, але підтвердженого просування не зробили. Так само і на межі Донецької та Запорізької областей.
- Російські та українські джерела не повідомляли про бої на сході Запорізької області поблизу Гуляйполя. На заході Запорізької області тривали бої, але ні російські, ні українські сили не підтвердили просувань.
- Російські війська 20 і 21 грудня продовжували наступальні дії на Дніпровському напрямку, зокрема в районі Козацького та Великого Потьомкінського островів (відповідно на схід і на південь від Херсона), але не зробили підтверджених просувань.