ЗСУ просунулися на Вугледарському напрямку, ворог – щонайменше на 8 ділянках: огляд і карти ISW
11 грудня 2024, 04:10Читать новость на русском
Які зміни відбулися на фронті в Україні та Росії упродовж 10 грудня, показав на оновлених картах Інститут вивчення війни. Також американські аналітики оприлюднили свої висновки.
Про що там мовиться, розповідає 24 Канал із посиланням на ISW. Зокрема, щодо просувань російської армії та деяких операцій ЗСУ.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 11 грудня
- Російські сили просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в Дарьїному. Росіяни також стверджують, що захопили Плехово.
- 9 і 10 грудня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Стариці. Також вони просунулися на захід від Сватового.
- Російські війська 10 грудня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але підтверджених просувань не зробили. Але просунулися в межах Торецька та на захід від міста.
- Росіяни просунулися на південний захід від Покровська. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на захід через вулицю Миру в північному Новотроїцькому.
Карти бойових дій війни в Україні й Росії 10 грудня / Ілюстрації ISW
- Також росіяни просунулися в напрямку Курахового. Геолокаційні кадри вказують на те, що окупаційні підрозділи є у центрі Курахового та захопили Курахівський елеватор.
- І українські, і російські сили просунулися на Вугледарському напрямку. Зокрема, ЗСУ відбили втрачені позиції в західній Романівці, на північний схід від Вугледара. А росіяни просунулися в південно-східному Костянтинопольському й у межах Успенівки.
- Російські війська також просунулися поблизу Великої Новосілки та на північ від Роботиного, зокрема на північ вздовж шосе Токмак – Оріхів. Тамтешні події можуть бути індикатором зміни пріоритетів росіян і посилення уваги до Запорізької області.
- 9 і 10 грудня російські війська продовжували наступ на Дніпровському напрямку в Херсонській області та на островах дельти Дніпра, але не зробили жодного підтвердженого просування.