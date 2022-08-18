Зачухане дно: у росії знайшли безкоштовне "гарматне м'ясо" для війни в Україні

Є в ростовській області свій Донецьк – тобто Донєцк (колишня Гундорівка). Місто в ростовській області на кордоні з Україною.

Задрипана провінція. Зачухане дно навіть ростовської області. Але навіть звідти народ валить добровільно на війну проти України, хоча за 8 років вже можна було розібратись, хто з ким і як воює.

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росіяни гинуть на війні в Україні

Місцеві ЗМІ пишуть про вже 6 знищених росіян з цього міста, в якому живе 47 тисяч росіян. Оце шостий прикопаний жив у квазіреспубліці на Луганщині. Деякі місцеві реально живуть в псевдореспубліках, бо какая разніца.

Взагалі бувають такі феєричні історії, коли росіянин з Ханти-Мансійська їде жити в квазіутворення на Донеччині, там йде в місцеву армію. Отримує поранення. Російські виплати, ці легендарні "президентські" 3 мільйони рублів за поранення, йому не дають, бо він не в армії рф і у нього прострочено паспорт на три роки.

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"Правова колізія"

Оновити його він не може, бо для цього треба заїхати в росію, а з простроченим паспортом він цього зробити не може. Lost in "DNR".

Як казали колись українські чиновники: "правова колізія – підпис здєсь і підпис здєсь"…

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