Атака "Шахедами" та вибухи у Києві: хронологія 907 дня війни

Українське військо продовжує давати ворогу гідну відсіч на всіх напрямах фронту. Водночас росіяни зазнають втрат, але не залишають спроб захопити нашу територію.

Україна протистоїть Росії вже 907 днів. Про головні події цієї доби повномасштабного вторгнення розкаже 24 Канал.

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