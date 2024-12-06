ЗСУ просунулися на північних ділянках фронту, ворог зосередився на південних: огляд і карти ISW
6 грудня 2024, 04:06Читать новость на русском
Новий звіт Інституту вивчення війни розповідає про перебіг бойових дій в Україні 5 грудня. А докладні карти показують, як змінилася лінія фронту.
Висновки ISW щодо подій війни в Україні та Росії передає 24 Канал. Також основні просування російських військ та ЗСУ.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 6 грудня
- Українські війська просунулися в межах Курської області. Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося в центрі Дар'їного, на південний схід від Кореневого.
- Також ЗСУ відновили позиції на північ від Харкова 5 грудня. Геолокаційні кадри показують, що це стосується вулиці Дружби в південно-західній частині Глибокого.
- Російські війська 4 і 5 грудня продовжували наступальні операції на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили. Так само на Сіверському та Часівярському напрямках.
- Але росіяни незначно просунулися в центрі Торецька та на південний захід від міста. Геолокаційні кадри показують, що це стосується вулиці Світла та відвалів шахти "Центральна".
Карти бойових дій війни в Україні й Росії 5 грудня / Ілюстрації ISW
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- Російські війська 5 грудня продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. А проте просунулися в напрямку Курахового, зокрема в південній Сонцівці, на північний захід від міста.
- Російські сили просунулися і на північний захід від Вугледара. Геолокаційні кадри показують, як вони підіймають прапор над центром Романівки, на північ від Вугледара, що вказує на те, що росіяни нещодавно захопили цей населений пункт.
- 5 грудня російські війська продовжували наступ у районі Великої Новосілки, але жодного підтвердженого просування не зробили. На заході Запорізької області в районі Роботиного і Новоданилівки також не просувалися, як і на Херсонщині.