ЗСУ просунулися на північних ділянках фронту, ворог зосередився на південних: огляд і карти ISW

Новий звіт Інституту вивчення війни розповідає про перебіг бойових дій в Україні 5 грудня. А докладні карти показують, як змінилася лінія фронту.

Висновки ISW щодо подій війни в Україні та Росії передає 24 Канал. Також основні просування російських військ та ЗСУ.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 6 грудня

Українські війська просунулися в межах Курської області. Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося в центрі Дар'їного, на південний схід від Кореневого.

області. Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося в центрі Дар'їного, на південний схід від Кореневого. Також ЗСУ відновили позиції на північ від Харкова 5 грудня. Геолокаційні кадри показують, що це стосується вулиці Дружби в південно-західній частині Глибокого.

5 грудня. Геолокаційні кадри показують, що це стосується вулиці Дружби в південно-західній частині Глибокого. Російські війська 4 і 5 грудня продовжували наступальні операції на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили. Так само на Сіверському та Часівярському напрямках.

– Сватове – Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили. Так само на Сіверському та Часівярському напрямках. Але росіяни незначно просунулися в центрі Торецька та на південний захід від міста. Геолокаційні кадри показують, що це стосується вулиці Світла та відвалів шахти "Центральна".

Карти бойових дій війни в Україні й Росії 5 грудня / Ілюстрації ISW

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Російські війська 5 грудня продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. А проте просунулися в напрямку Курахового, зокрема в південній Сонцівці, на північний захід від міста.

напрямку, але підтверджених просувань не зробили. А проте просунулися в напрямку Курахового, зокрема в південній Сонцівці, на північний захід від міста. Російські сили просунулися і на північний захід від Вугледара. Геолокаційні кадри показують, як вони підіймають прапор над центром Романівки, на північ від Вугледара , що вказує на те, що росіяни нещодавно захопили цей населений пункт.

, що вказує на те, що росіяни нещодавно захопили цей населений пункт. 5 грудня російські війська продовжували наступ у районі Великої Новосілки, але жодного підтвердженого просування не зробили. На заході Запорізької області в районі Роботиного і Новоданилівки також не просувалися, як і на Херсонщині.

Інститут вивчення війни зауважив, що ЗСУ просунулися в Курській області та в північній частині Харківської області. Росіяни просунулися на Торецькому, Курахівському та Вугледарському напрямках.