Путін не може виграти війну і не знає, як з неї вийти, – глава міноборони Британії

Російський президент Владімір Путін не може виграти війну проти України. Втім, він й не може знайти спосіб вийти з неї.

Водночас Київ Путін хотів взяти "блефом". Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шеппс.

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Путін не може виграти війну

За словами Шеппса, Путін сподівався взяти Київ "блефом", але український народ не дозволить цьому статися.

І ми теж не дозволимо. Ми не повинні відступати,

– заявив міністр.

Він наголосив, що війна поглинає зброю і людей з жахливою швидкістю, але ми повинні залишатися непохитними. До того ж Шеппс назвав Україну "частиною сім'ї європейських демократичних націй".

Путін втратив контроль над війною

Нагадаємо, нещодавно начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що Росія втратила контроль над війною, яку сама ж і розпочала. А Україна утримує ініціативу у бойових діях.

"Нещодавні удари по Чорноморському флоту – ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав", – сказав він.

За його словами, під час візиту до Києва він обговорював нові зобов’язання щодо військової допомоги, які були взяті у Рамштайні.

"Цей візит разом із моїми візитами влітку зміцнили моє переконання, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з нею на кожному кроці", – підкреслив Радакін.