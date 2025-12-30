Я цього дуже хочу, – Зеленський відповів, що робитиме після закінчення війни
- Володимир Зеленський заявив, що після закінчення війни найбільше хоче відпочити.
- Президент підкреслив своє бажання відпочити зі сміхом та усмішкою на обличчі.
Володимир Зеленський відповів, що він найбільше хоче зробити після закінчення війни Росії проти України. Президент наголосив, що просто хоче відпочити.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для телеканалу Fox News.
Що хоче зробити Зеленський після закінчення війни?
Журналіст спитав Володимира Зеленського, що той робитиме після того, як війна Росії проти України закінчиться. Український лідер наголосив, що ще не знає, що буде робити, однак наголосив на одному бажанні, яке в нього є зараз.
Може, відпочинемо? Я хочу відпочити. Так, я цього дуже-дуже сильно хочу,
– відповів президент зі сміхом та усмішкою на обличчі.
Глава держави підкреслив, що справді прагне просто відпочити, коли закінчиться війна в Україні.
Що ще говорив Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News?
Володимир Зеленський зазначив, що його зустріч із Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго 28 грудня була дійсно продуктивною. Президент підкреслив, що питання територій у мирному процесі досі не погоджене.
Український лідер зауважив, що Україна не може віддати Росії Донбас. Також на думку президента, зрештою український народ має проголосувати на референдумі за весь мирний план на 20 пунктів.
Окрім того, Зеленський сказав, що заяви Володимира Путіна про нібито побажання "успіху Україні", адресовані Дональду Трампу, є маніпулятивними. Глава держави також скептично ставиться до пропозицій російського диктатора про допомогу у відбудові України через постачання "дешевої електроенергії".