Вірить в це, – Братчук розповів, на що Путін робить ставку у війні

Росія не має значних успіхів у війні проти України. Утім, диктатор Путін наразі не збирається зупинятися. Зараз він робить ставку на два фактори.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, нічого нового Росія вигадати не може. Тому там роблять ставку на те, що й раніше.

На що робить ставку Путін у війні?

Як наголосив Братчук, диктатор і надалі робить ставку на піхоту. Росія втрачає колосальну кількість особового складу, але продовжує його набирати.

Окрім цього, з приходом осені Росія перейшла на повітряний терор. Так ворог хоче змусити українців до капітуляції та паралізувати життя українських міст. Звідти й регулярні тривоги у тому ж Києві.

Росія нищить нашу інфраструктуру, економіку, логістику. Це та війна на виснаження, про яку багато говорили, потім спростовували, але Путін все одно за неї зачепився,

– сказав Братчук.

Братчук розповів про теперішній етап війни: дивіться відео 24 Каналу

Він сподівається, що російська економіка ще може протягнути певний час. І у нього нібито є вікно можливостей. Україна дійсно зараз має проблеми з ППО проти реактивних "Шахедів". Однак вже йде пошук рішень, як боротися з цією загрозою.

Російські пропагандисти розповідають, що вони перемагають на 5-ий рік війни. І складається враження, що там у все це вірять. Путін теж у це вірить. Він живе в ілюзорному світі цієї війни. Путін ніколи не замислювався, скільки росіян з його боку загине. Його не цікавить, скільки українців він уб'є. Йде війна на виснаження,

– зауважив Братчук.