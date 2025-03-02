Волц сказав, що Зеленський може піти у відставку, як Черчилль

Переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа пройшли досить напружено й переросли у скандал. Від критичних заяв не втримався і радник американського президента Майк Волц.

Він прокоментував порівняння Володимира Зеленського з Вінстоном Черчиллем, передає 24 Канал з посиланням на CNNSOTU. За словами Волца, зараз світу потрібна людина, яка зможе зупинити війну та досягти миру.

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Що сказав Волц про Зеленського

У США продовжують наполягати на тому, що потрібен лідер, який зможе впоратися з росіянами і покласти край війні. Але також не відкидають, що особисті чи політичні мотиви Володимира Зеленського нібито не збігаються з бажанням досягти миру. Волц назвав це реальною проблемою.

Черчилля також було звільнено з посади в 1945 році. Він був людиною, але не перевів Англію на наступний етап. І незрозуміло, чи президент Зеленський, особливо після того, що ми побачили, готовий перевести Україну до припинення цієї війни,

– сказав Волц.

На уточнення журналісти про те, чи хоче Трамп відставки Зеленського, радник повторив, що Сполученим Штатам потрібен лідер, який зможе укласти угоду та закінчити з усім, що відбувається.

До слова, президент США сказав, що умовою для відновлення переговорів з Україною є те, що Зеленський має підтвердити, що хоче миру. Зі свого боку президент України наголосив, що не зробив нічого поганого, а американська адміністрація має зрозуміти позицію України.