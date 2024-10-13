"З ними лише так треба": що може змусити росіян благати Путіна закінчити війну

Рівень схвалення росіянами дій їхньої армії в Україні залишається доволі високим. Примітно, що найбільший відсоток підтримки війни спостерігається у Москві.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен, припустивши, що могло б суттєво вплинути на настрої росіян щодо війни проти України.

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Що може змінити настрої росіян щодо війни

Тизенгаузен нагадав, що, коли почало прилітати по Москві, то росіяни дуже бідкалися через це. Тоді звідти стали виїжджати невеликою хвилею особливо чутливі громадяни.

На його думку, якби Москва місяць пожила так, як Україна – у тривогах, під звуки прольоту і вибухів безпілотників, то це б вплинуло на настрої росіян щодо продовження війни. Збиття дронів над російською столицею призвели б до благань з боку російського населення її закінчити.

Я думаю, що з войовничими москвичами, які дуже мудрують, тільки так треба,

– заявив Тизенгаузен.

Водночас він зауважив, що є певний нюанс, оскільки на шляху до Москви зосереджена значна кількість систем ППО. Але її можна пробити, запускаючи сотні безпілотників. До того ж самі звуки пролітання БпЛА непогано б протвережували росіян.