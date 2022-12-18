Подивився з висоти на дно: Шойгу на вертольоті проінспектував позиції окупантів
Військове керівництво й далі робить виглад, що все йде за планом. Нещодавно Сєргєй Шойгу проінспектував російські війська, які беруть участь у війні в Україні.
Про це повідомили в Міноборони країни-агресорки. Зазначають, що під час робочої поїздки Шойгу відвідав Південний військовий округ, передає 24 канал.
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Відзначив гарне укоплектування
Шойгу здійснив обліт районів дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні "спеціальної військової операції".
На передовій посіпака Путіна поспілкувався з російськими військовослужбовцями та подякував особовому складу за "зразкове виконання бойових завдань".
Шойгу проінспектував позиції загарбників: дивіться відео
Міністр оборони Росії відзначив "гарну організацію всебічного забезпечення військ, умов розміщення особового складу у польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів".
Судячи з відео, Шойгу проінспектував порожні ділянки землі.
Лідери Росії та Білорусі зустрінуться у Мінську: що відомо
- 19 грудня на зустрічі Путіна та Лукашенка будуть присутні міністри оборони Білорусі та Росії Хренін та Шойгу. Переговори стосуватимуться "питань безпеки Союзної держави".
- Військовий експерт Роман Світан каже, що Кремль хоче повністю анексувати Білорусь. Білорусь фактично вже й так окупована. Але Путін нібито хоче організувати так зване "входження" цієї країни до складу Росії.
- Натомість у білоруській опозиції вважають, що їхні розмови торкатимуться здебільшого російсько-української війни, адже Лукашенко – єдиний чинний союзник Путіна у цій війні.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що російський диктатор Володимир Путін й далі вмовлятиме самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до наступу.
- Детальніше про зустріч у Мінську 19 грудня читайте за посиланням.