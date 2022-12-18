Подивився з висоти на дно: Шойгу на вертольоті проінспектував позиції окупантів

Військове керівництво й далі робить виглад, що все йде за планом. Нещодавно Сєргєй Шойгу проінспектував російські війська, які беруть участь у війні в Україні.

Про це повідомили в Міноборони країни-агресорки. Зазначають, що під час робочої поїздки Шойгу відвідав Південний військовий округ, передає 24 канал.

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Відзначив гарне укоплектування

Шойгу здійснив обліт районів дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні "спеціальної військової операції".

На передовій посіпака Путіна поспілкувався з російськими військовослужбовцями та подякував особовому складу за "зразкове виконання бойових завдань".

Шойгу проінспектував позиції загарбників: дивіться відео

Міністр оборони Росії відзначив "гарну організацію всебічного забезпечення військ, умов розміщення особового складу у польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів".

Судячи з відео, Шойгу проінспектував порожні ділянки землі.

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