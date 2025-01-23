Сирський відверто сказав, чого не вистачає в українському війську

Нині українські захисники дають відсіч ворогу тією зброєю, яку мають. Говорячи про потреби армії, Олександр Сирський заявив, що не знає жодної війни, де б всього вистачало.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю "Радіо Байрактар".

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Сирський розповів про потреби української армії

В інтерв'ю головком ЗСУ зауважив, що не знає жодної війни, у якій війську вистачало і озброєння, і живої сили. За словами Сирського, російська армія також має потреби, які не може закрити.

Воюємо тим, що маємо. І те, що ми маємо, ми повинні раціонально й адекватно застосовувати. Головне – щоб ми знали, що може ця зброя і які вона має переваги або недоліки,

– наголосив Сирський.

Днями раніше головнокомандувач ЗСУ дав ще одне інтерв'ю. У ньому він наголосив, що мобілізація не покриває потреб ЗСУ. Сирський заявляв, що потрібно підняти кількість особового складу в механізованих бригадах.

Також головком пояснив, що саме тому в армії проводять заходи щодо зменшення нашого логістичного компонента, складника забезпечення й обслуговування – але в розумних межах. За словами Сирського, важливо реагувати, аби не допустити потрапляння на фронт конкретних фахівців.