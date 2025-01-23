У мене все життя було передчуття, що колись буде війна, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що мав передчуття, що колись в Україні буде війна. Така думка його переслідувала усе професійне життя військового.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Сирського для "Радіо Байрактар".

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Сирський не передбачав, що війна буде з Росією

"Знаєте, якщо бути відвертим, то у мене було таке відчуття все життя, що колись буде війна", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він зауважив, що не може бути так, що офіцер за все життя не візьме участь в бойових діях.

Я чомусь відчував, що це колись відбудеться, але ж, ну звичайно, я ніколи не думав і не передбачав, що це може бути війна з нашим сусідами,

– сказав Сирський.

До слова, головнокомандувач вважає, що бої за Дебальцеве та Лисичанськ – найтяжчі дні у ході російсько-української війни. А найважчими в обороні Києва, на його думку, стали бойові зіткнення за село Мощун.