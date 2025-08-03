Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав всі командні пункти ЗСУ та Нацгвардії, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Він пояснив, до якої тактики ворог там вдається.

Сирський констатував, що ситуація найважча на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського у Telegram.

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Яку тактику використовують росіяни на Покровському напрямку?

Сирський відвідав всі командні пункти частин Збройних Сил і Національної гвардії України які ведуть оборону на Покровському напрямку. Зустрівся з командувачем Сил безпілотних систем, командирами корпусів та бригад.

Він зазначив, що найскладніша ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках.

Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках. При цьому росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу,

– розповів головком.

Для протидії ворожим диверсантам застосовуються протидиверсійні резерви. Вони шукають та знищують ворожі ДРГ.

"Обговорив із командирами на місцях питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів. Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплексною", – додав Сирський.

Він зазначив, що віддав усі необхідні розпорядження для розв'язання нагальних оборонних задач та проблемних питань. Сирський подякував усім захисникам Донеччини.