Тисячі бійців не воювали на фронті, – Арахамія розповів про разючу знахідку Сирського в армії
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський почав проводити аудит Сил оборони. Зрештою генерал виявив цікаву знахідку в українській армії.
Так, Сирський виявив тисячі українських бійців, які з початку повномасштабної війни не були жодного разу на фронті. Про це в ефірі програми "Тема з Наталією Мосейчук" заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді – Давид Арахамія, інформує 24 Канал.
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Сирський виявив тисячі військових, які не були на фронті
Арахамія наголосив, що вже два роки поспіль мовиться про те, що в українській армії є бригади, які вже два роки на війні без ротацій. Водночас є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті.
Армія 900 тисяч. 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?
– спитав народний депутат.
Він наголосив, що у влади є розуміння, що певна кількість військових працюють над забезпеченням бійців на передовій. Однак на початку перевірки новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо у бойових діях.
"Умовно вже знайшли 8 тисяч людей, які просто приряджені до Генерального Штабу і не воювали", – підкреслив Арахамія.
Чиновник також зауважив, що ця група солдатів вже отримала наказ і наразі проходить підготовку. Зокрема, ці війська будуть розгорнуті для посилення бойових бригад на передовій.
Водночас Арахамія висловив думку, що кількість солдатів, які не були на фронті з початку вторгнення, буде значно більшою.
Арахамія сказав, якою буде мобілізація без допомоги США
- Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, відповідаючи на питання залежності мобілізації й допомоги від США, сказав, що американська внутрішня політика дійсно впливає на процеси в Україні. Зокрема, він наголосив, що якщо допомога від США не надійде, то доведеться мобілізувати більшу кількість людей.
- Водночас він наголосив, якщо допомога від США буде більшою, то держава потребуватиме для захисту від російської агресії меншої кількості людей.
- Цікаву пропозицію щодо мобілізації зробив очільник Міністерства юстиції Денис Малюська. Він закликав мобілізувати до лав ЗСУ правопорушників та корупціонерів.