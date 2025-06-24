Росіяни окупували село на Донеччині та просунулися в інших областях: оновлена мапа DeepState

Росія продовжує тиснути на лінії фронту. Зокрема, противник окупував іще одне село в Донецькій області та просунувся на Харківщині і Луганщині.

Про це у вівторок, 24 червня, розповіли аналітики DeepState, передає 24 Канал. Ресурс оновив мапу бойових дій.

Дивіться також У ЗСУ успіх на Сумщині, у Росії – нова ціль на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Де мали успіх росіяни

За даними DeepState, у Донецькій області ворог окупував село Новомихайлівка Лиманської міської територіальної громади, а також просунувся біля Неліпівки Бахмутського району, Романівки Краматорського району, Новоторецького Покровського району та в Леонідівці Бахмутського району.

Окрім того, росіяни мали успіх у Куп'янському районі Харківської області – поблизу Радьківки та в Голубівці, а також у Луганській області – біля Греківки.

Росія окупувала Новомихайлівку: дивіться на карті

Нагадаємо, увечері 23 червня аналітики повідомляли про просування росіян біля Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.

Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 165 боєзіткнень. Найбільше атак українські захисники відбивали на Покровському, Торецькому та Лиманському напрямках.