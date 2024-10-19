Найгарячішим виявився Курахівський напрямок: огляд ситуації на фронті станом на 19 жовтня

Станом на вечір 19 жовтня відомо про 138 бойових зіткнень на фронті. Загалом за цю добу Росія вдарила по Україні трьома ракетами, 97 КАБами та 607 дронами-камікадзе.

Окрім того, за 19 жовтня росіяни здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому огляді фронту від Генштабу.

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Яка ситуація на Харківському напрямку

На Харківському напрямку за 19 жовтня Росія 6 разів атакувала українські оборонні рубежі поблизу Стариці та Вовчанська. Водночас ворог там зазнав втрат: 74 особи вбитими та пораненими, 2 знищені одиниці автомобільної техніки та 25 БпЛа.

На Куп'янському напрямку російська армія 16 разів штурмувала поблизу Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової. Сили оборони відбили всі російські атаки.

"Також загарбники завдали авіаційного удару по Куп'янську", – додали у Генштабі.

Росіяни 16 разів штурмували Куп'янський напрямок: дивіться на карті

Яка ситуація на Донецькому напрямку

На Лиманському напрямку протягом 19 жовтня російська армія 10 разів атакувала позиції ЗСУ біля Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки, але отримали жорстку відсіч. Станом на вечір 19 жовтня там тривало ще одне боєзіткнення. Окрім того, під ударами авіації Росії була Новоєгорівка та Терни.

На Лиманському напрямку Росія здійснила 10 атак: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Росія активних дій не проводила. Але цього дня було завдано ударів КАБами по Сіверську та Різниківці, а також здійснено обстріли позицій ЗСУ.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 3 наступальні дії ворога біля Андріївки, Предтечиного та Ступочок. Генштаб повідомляє, що ситуація там контрольована.

На Торецькому напрямку Росія 4 рази атакувала позиції ЗСУ біля Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине. Станом на вечір 19 жовтня 2 боєзіткнення ще тривали. Окрім того, окупанти протягом дня удари по районах Торецька та Катеринівки.

19 жовтня на Покровському напрямку окупанти 24 рази штурмували біля Миролюбівки, Променя та Селидового. Там станом на вечір цієї доби ще тривало 7 атак.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні (19 жовтня – 24 Канал) на цьому напрямку було знешкоджено 214 окупантів, 97 з них – безповоротно. Також знищено автомобіль, чотири мотоцикли та протитанковий ракетний комплекс ворога,

– зауважили у Генштабі про втрати Росії на цьому напрямку.

Найгарячіше 19 жовтня було на Курахівському напрямку, де за підтримки авіації росіяни 50 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, увечері 19 жовтня там досі точилися 17 боєзіткнень.

Найгарячіше на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку росіяни 4 рази наступали неподалік Новоукраїнки та Богоявленки. На щастя, там ЗСУ всі атаки відбили.

Яка ситуація на південних напрямках

На Оріхівському напрямку Росія намагалася просунутися біля Малої Токмачки. Там Сили оборони відбили 2 штурми.

Окупант завдав авіаційного удару по Запоріжжю, постраждали цивільні жителі обласного центру,

– додали у Генштабі.

На Придніпровському напрямку окупанти 6 разів зазнали поразки під час спроб атакувати оборонні рубежі українських воїнів.

Росіяни декілька разів атакували Придніпровський напрямок: дивіться на карті