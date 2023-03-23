ЗСУ стримують росіян на Сході, відбито понад 80 атак: карта бойових дій станом на 23 березня

Російські окупаційні війська надалі зосереджені на Сході України, де ведуть наступальні дії на кількох напрямках. У планах росіян захопити Донецьку та Луганську області до кінця березня.

Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.

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Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.

Яка ситуація на напрямках фронту

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка, Білогорівка та Верхньокам'янське.

Противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка – Луганської, а також Терни, Колодязі, Сіверськ, Верхньокам'янське та Спірне на Донеччині.

Росіяни наступають у районі Білогорівки: карта бойових дій

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах Бахмута, Богданівки та Предтечиного.

Ворог обстріляв понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, серед них – Васюківка, Миньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Олександро-Шультине, Північне та Південе Донецької області.

Сили оборони відбивають атаки під Бахмутом: карта бойових дій

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар'їнка та Побєда – успіху не мав.

Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар'їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

Росіяни наступають в районі Мар'їнки: карта бойових дій

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Гаврилівка, Іванівка, Зеленівка, Дніпровське та місто Херсон.

Сили оборони відпрацювали по окупантах

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво і далі використовує інфраструктуру Білорусі для підготовки своїх військ.Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Архипівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Дем'янівка, Есмань, Атинське, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Краснопілля на Сумщині та Басове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Охрімівка, Красне Перше і Кіндрашівка на Харківщині.

Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога.