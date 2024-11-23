Росіяни активізувалися на Времівському напрямку: карта бойових дій 23 листопада

Російські війська продовжують атакувати мало не на всіх ділянках фронту, щоб прорвати оборону українських захисників. Втім, Сили оборони стримують численні атаки окупантів та дають їм гідну відсіч.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Загалом минулої доби на фронті зафіксовано 194 бойових зіткнення.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку, ворог три рази штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

Окупанти атакують на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.

Ворог 19 разів атакував на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районі Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в напрямку Торецька.

У Торецьку тривають жорстокі бої: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.

Найскладніша ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.

Сили оборони відбили 36 атак окупантів на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

Окупанти активізувалися на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз безуспішно штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував позиції наших оборонців.

Росіяни атакують на Придніпровському напрямку: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.