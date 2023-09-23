Росіяни намагаються повернутися в Андріївку, численні атаки в Мар'їнці: карта боїв за 23 вересня
23 вересня 2023, 08:29Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається складною. Українські військові проводять наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
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Сили оборони штурмують росіян під БахмутомНа Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Бологівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.На Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Копанки, Серебрянка, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки окупантів в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки, Кліщіївки та Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів. Водночас українські воїни ведуть штурмові дії та завдають ворогу втрат.
Карта бойових дій під БахмутомНа Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.
Карта боїв у районі Сєвєрного та АвдіївкиНа Мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки, Мар'їнки, Парасковіївки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів.
Карта боїв у районі Мар'їнкиНа Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Вугледара Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.
Сили оборони відбили атаку росіян у районі РоботиногоНа Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.
Карта боїв у районі РоботиногоНа Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Одрадокам'янка, Тягинка, Антонівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області.