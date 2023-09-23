Росіяни намагаються повернутися в Андріївку, численні атаки в Мар'їнці: карта боїв за 23 вересня

Оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається складною. Українські військові проводять наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Сили оборони штурмують росіян під Бахмутом

противник завдав авіаційного удару біля Бологівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Копанки, Серебрянка, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.Сили оборони успішно відбили атаки окупантів в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки, Кліщіївки та Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів. Водночас українські воїни ведуть штурмові дії та завдають ворогу втрат.

Карта бойових дій під Бахмутом

Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

Карта боїв у районі Сєвєрного та Авдіївки

протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки, Мар'їнки, Парасковіївки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів.

Карта боїв у районі Мар'їнки

Сили оборони відбили атаку росіян у районі Роботиного

ворог завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Вугледара Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Карта боїв у районі Роботиного

ЗСУ наступають під Мелітополем

противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Одрадокам'янка, Тягинка, Антонівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області.Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції. Українські бійці завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території Росії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.