Сили оборони України частково стабілізували ситуацію на Сумщині та Курщині. Нині на цих напрямках ведуть активну роботу, – зокрема, деокуповано Андріївку.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів новий командувач Десантно-штурмових військ, Герой України Олег Апостол, передає 24 Канал. У момент запису розмови він анонсував звільнення ще одного населеного пункту – згодом українські захисники взяли Кіндратівку.

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Які "сюрпризи" готують ворогу?

За словами Апостола, у ДШВ працюють не лише над кількісною компонентою, а й над якісним зростанням. Наприклад, військові змінили принцип ведення вогню, тож "мають гарні результати". Інші технологічні новинки командувач наразі розкрити не може.

Можу сказати так: наразі я готую одразу два сюрпризи окупантам. Для одного в мене вже все є, для другого треба трохи ресурсів і часу, але ми це плануємо от-от реалізувати. Якщо все вдасться, ворогу буде дуже важко,

– анонсував Апостол.

Він також уточнив, що це стосується технологічного та інженерного покращення українських позицій. Зокрема, йдеться про кілл-зони, які особовий склад ворога не зможе пройти.

Ми зробимо росіянам такі кілл-зони, що вони будуть вмирати пачками. Якщо дійдуть туди, то сьогоднішні втрати покажуться їм мінімальними,

– зазначив військовий.

Що відбувається на Сумщині?

Сили оборони України повинні бути готовими до всіх сценаріїв, і загострення на Сумському напрямку – один із них. Саме тому наразі активно облаштовують фортифікації.

Попри часткову контрольованість ситуації безпосередньо на лінії зіткнення, ворог може перекинути більше резервів та активізувати наступ.

Однак станом на кінець липня 2025 року загрози для міста Суми немає, окрім обстрілів. Якщо ситуація зміниться – цивільне населення поінформують, розпочнеться евакуація.

Але Сили оборони загалом, і військові частини ДШВ зокрема, роблять все, щоб втримати ворога якомога далі та відтіснити до кордону,

– підсумував Апостол.

Нагадаємо, 27 липня в угрупованні військ "Курськ" офіційно підтвердили звільнення села Кіндратівка на Сумщині. За даними DeepState, операцію провів 225-й Окремий штурмовий полк, ліквідувавши батальйон 40-ї ОБрМП, батальйон 155-ї ОБрМП та батальйон 30-ї окремої мотострілецької бригади окупантів і їхнього комбата.