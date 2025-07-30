У понеділок, 28 липня, на території Запорізької області працював Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який особисто проконтролював виконання там оборонної операції. Зрештою, ухвалено рішення про посилення угрупування військ.

Деталі розповів голова Запорізької військової обласної адміністрації Іван Федоров. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".

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Яка ситуація на Запоріжжі?

За словами Федорова, напруженою залишається ситуація на одному напрямку Запорізької лінії фронту, а перші результати роботи Сирського видно вже зараз.

Зокрема, росіяни частково покинули свої позиції в декількох населених пунктах – Кам'янському та Плавнях.

На сьогодні ситуація з одного боку напружена, але я б сказав, що вона здебільшого вже стабілізована,

– зазначив посадовець.

Нагадаємо, 30 липня карту фронту оновили аналітики DeepState. Зокрема, вони заявили про успіхи в окупантів на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, просунувшись біля села Темирівка.

Окрім того, за даними Генерального штабу ЗСУ, за добу 29 липня на Оріхівському напрямку оборонці відбили 2 атаки в районі населеного пункту Плавні.