Дуже масштабно: скільки саме росіяни донатять на війну

На пропагандистському телебаченні заявили, що Україна робить успіхи у виготовленні дронів і додали, що ними буквально "всипане все небо". Тому закликали росіян донатити ще більше.

Крім цього, звучали заклики підтримувати російську армію, бо "їй зараз дуже складно". Колишній співробітник СБУ Іван Ступак підтвердив 24 Каналу, що жителі країни-агресорки все-таки розуміють, що шаленого успіху їхня армія не має.

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Скільки донатять росіяни

Одне з російських опозиційних видань провело дослідження, щоб підрахувати масштаби волонтерської допомоги окупаційній армії. Вони взяли за основу 75 базових телеграм-каналів на військову тематику. Використовуючи Штучний інтелект, проаналізували всі збори, які там публікували.

У підсумку вдалося підрахувати, що за роки війни ці телеграм-канали зібрали донатами зібрали приблизно 700 мільйонів доларів. Мовиться лише про 75 основних каналів,

– розповів Іван Ступак.

Для порівняння наводять цифри, що українці за час повномасштабного вторгнення зібрали 1,2 – 1,3 мільярди доларів. Отже, варто розуміти, що російські збори на військові потреби також є дуже масштабними. У них величезна країна, багато людей. Когось змушують донатити, хтось робить це добровільно, але суми надзвичайно великі.

Зауважимо, економіка Росія зараз переживає не найкращі часи. Державний борг виріс, а Фонд національного добробуту практично спорожнів. Там залишилося 2,8 трильйона рублів. Водночас дефіцит бюджету на 2025 рік становить 3,8.