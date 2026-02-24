Бої можуть зупинитися за 2 умов: експерти спрогнозували, скільки ще може тривати війна

Повномасштабне вторгнення в Україну, яке росіяни прозвали "спеціальною військової операцією" та планували завершити за 2 – 3 днів, триває вже 4 роки. Навіть за такий тривалий час армія Володимира Путіна не змогла досягти поставлених цілей.

Українці ж продовжують вражати світ своєю силою та витримкою. Однак затяжне протистояння виснажує сили обох сторін. Спеціально для 24 Каналу військові та експерти припустили, як довго ще може продовжуватися війна в Україні та що змусить Кремль вивести свої війська з нашої території.

Зверніть увагу Трамп хоче завершити війну в Україні до 4 липня, – Bloomberg

До чого треба готуватися українцям?

Попри пожвавлення переговорного процесу та гучні заяви про можливий мир, позиції сторін щодо завершення війни залишаються незмінними. Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець пояснив, що нинішня активність довкола переговорів радше має політичний характер. На його думку, за поточного розвитку подій варто готуватися до тривалого протистояння.

За консервативним сценарієм війна може тривати ще щонайменше півтора – два роки. Це не оптимістичний прогноз, але його слід сприймати тверезо – як оцінку, що базується на поточних тенденціях на фронті та в економіці противника,

– вважає Березовець.

Саме тому, підсумував він, українцям важливо готуватися до довготривалого протистояння, а не чекати швидких рішень. Кремль не переглянув своїх ключових вимог.

Володимир Путін використовує переговорний процес передусім для створення зовнішнього ефекту – демонстрації нібито готовності до діалогу, зокрема це потрібно Путіну для формування відповідної "картинки" для Дональда Трампа.

Важливо! Володимир Зеленський заявив, що не може назвати конкретні строки завершення війни та наголосив, що мир можливий лише за умови припинення вогню й реального тиску на Росію з боку США та Європи. За його словами, без чітких безпекових гарантій зрушень у перемовинах очікувати складно.

Окремо він звернув увагу на економічний чинник. Кремль, за його словами, прагне уникнути посилення санкцій, особливо у сфері так званого тіньового флоту та арештів суден, які допомагають обходити обмеження. Саме економічний тиск нині є одним із ключових ризиків для Росії.

У Росії вже на офіційному рівні визнають складну економічну ситуацію: зростає інфляція, затримуються виплати в регіонах, скорочуються соціальні програми та інвестиції. Водночас це не означає швидкого краху системи чи автоматичного завершення війни,

– підкреслив Березовець.

За його словами, навіть у разі поглиблення економічної кризи Кремль має історичний досвід функціонування в умовах жорсткої економії. І Росія, і Радянський Союз у минулому продовжували агресивну політику попри серйозні внутрішні труднощі. Тому очікувати, що економічні проблеми самі по собі змінять курс Москви, не варто.

Чи змусять Кремль завершити війну економічні проблеми: дивіться відео

Скільки ще може тривати війна?

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук наголосив, що прогнозування завершення війни – справа невдячна. За його словами, більш-менш обґрунтовано можна оцінювати лише найближчу перспективу – на кілька місяців уперед.

Він нагадав, що російська агресія проти України триває ще з 2014 року, і тоді мало хто міг передбачити повномасштабне вторгнення через вісім років. Саме тому нині до будь-яких гучних прогнозів щодо швидкого завершення війни варто ставитися обережно.

На початку повномасштабного вторгнення лунали заяви, що Україна не втримається й трьох тижнів. Проте держава вистояла. Натомість, аналізуючи поточну ситуацію на фронті та ресурси противника, можна зробити висновок, що в найближчій перспективі Росія не демонструє намірів зупиняти бойові дії,

– сказав Лакійчук.

За його оцінкою, ворог імовірно накопичує сили для продовження стратегічних наступальних дій навесні або влітку. Тож з високою ймовірністю впродовж наступних 6 – 9 місяців війна триватиме.

До теми! Володимир Зеленський заявив про готовність розглянути варіант заморожування війни по нинішній лінії фронту. Водночас він категорично відкинув вимогу Москви щодо виведення українських військ із підконтрольних Києву районів Донецької області. Президент наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки, адже не вірить, що це зупинить агресію Кремля.

Чи є сигнали щодо завершення війни: дивіться відео

За яких умов Росія може вивести війська з України?

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький окреслив два сценарії, які потенційно можуть змусити Кремль припинити бойові дії.

Перший варіант – зміна режиму в Росії. За словами експерта, гіпотетичний палацовий переворот може призвести до перерозподілу влади всередині кремлівського оточення.

У такому разі нове керівництво могло б піти на домовленості із Заходом задля відновлення економіки та міжнародних зв’язків. При цьому ймовірність припинення вогню буде дуже висока,

– вважає політолог.

Водночас повернення окупованих територій залишається під питанням, адже при владі, ймовірно, залишилися б представники тієї ж еліти, які прагнули б зберегти контроль і вплив.

Другий сценарій – втрата Росією спроможності вести війну. Йдеться про ситуацію, коли економічні, військові або внутрішньополітичні чинники унеможливлять подальше продовження бойових дій. Цей варіант експерт називає цілком реалістичним, однак не очікує його реалізації найближчим часом.

Саме перший сценарій виглядає імовірнішим і може статися несподівано. Все залежатиме від рівня згуртованості еліт і їхньої готовності усунути чинну владу,

– додав Городницький.

Як приклад, він згадав похід Євгена Пригожина на Москву, який став несподіванкою і теоретично міг мати для України значно сприятливіші наслідки.

Водночас політолог зауважив, що стратегія економічного виснаження Росії може дати результат у перспективі одного-двох чи навіть трьох років. Лише після втрати ресурсної спроможності вести війну, за його словами, з’явиться реальна можливість витіснити російські війська з українських територій. Проте цей шлях не передбачає швидкого розвитку подій.

Дивіться також! Окремі високопосадовці в Європі припускають, що війна може тривати ще 1 – 3 роки. Видання The Wall Street Journal писало, що Зеленський нібито обговорював із найближчим оточенням підготовку до затяжного протистояння після невдачі переговорів. Однак радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію. За його словами, повідомлення про нібито провал перемовин чи плани воювати ще три роки не відповідають дійсності та є фейковими.

Які найімовірніші причини завершення війни: дивіться відео

Як просуваються мирні переговори?