Кандидат у президенти США назвав війну проти України "не другим і навіть не третім" пріоритетом

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс, який є одним із претендентів у кандидати в президенти США, де вибори відбудуться уже у 2024 році, вчергове применшив значення війни в Україні. Він назвав її другим, або й третім за важливістю пріоритетом для його держави.

Про це він розповів під час ексклюзивного інтерв'ю Джейку Тепперу з CNN у вівторок, 18 липня. Зазначимо, що деякі республіканці й раніше критикували ДеСантіса за заперечення воєнної агресії Росії проти нашої держави.

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Готовий допомогти довести війну до кінця

Як зазначили у CNN, жахливу війну в Україні він називав "територіальною суперечкою", яка не становить "життєво важливого" національного інтересу. Від своєї риторики губернатор не відступив і під час інтерв'ю.

Так, війну в Україні Джейку Тепперу він назвав "вторинним або третинним інтересом". Одна разом з тим заявив, що "буде готовий допомогти довести її до кінця".

Метою має бути стійкий, міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію,

– сказав Рон ДеСантіс.

Що саме мав республіканець на увазі до кінця не зрозуміло, адже він не відповів, чи не планує припинити озброювати та надсилати фінансову підтримку Україні.

Питання Тайваню ДеСантісу цікавіше

Натомість він виступив за те, щоб зосередити увагу американської армії не на Європі, а на Азії та Китаї зокрема. Так, ДеСантіс назвав Джейку Тепперу майбутнє тихоокеанського острова "значним інтересом".

"Я не збираюся зменшувати наші запаси і не відправляти їх на Тайвань. Я не збираюся робити нас менш здатними реагувати на надзвичайні ситуації", – сказав ДеСантіс.