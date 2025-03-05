"Росіяни видихаються": інтенсивність боїв на фронті зменшилась

Попри постійні штурми та наступ, російська армія переживає складні часи. Моральний дух бійців падає, окупанти починають бунти, щоб не йти воювати.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що мовиться не про одного – двох солдатів, а про сотню. Росіяни видихнулися і масово відмовляються вступати у бій.

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Чому наступ ворога зупиняється

Кількість боєзіткнень на лінії фронту значно зменшилась. Якщо порівняти з листопадом 2024 року по січень 2025, то ми бачили приблизно 150 – 200 боєзіткнень кожного дня. Тоді ворог суттєво просувався, Україна втрачала території.

Зараз у зведеннях Генштабу повідомляють, що боєзіткнень стало 80 – 90 за добу. Все одно є втрата певних територій, але темп значно впав. Це можна пояснити декількома факторами.

Перший – ворог справді видихнувся, морально виснажився і не має сил для наступу. Другий – у росіян велика проблема з бронетехнікою,

– наголосив Павло Нарожний.

Ми бачимо штурми, але вони відносно невеликі. Мовиться про 2 – 4 одиниці техніки. Росіяни, зазвичай, втрачають їх під час цих штурмів. З артилерійськими снарядами також можуть бути проблеми, зокрема з логістикою на окремі ділянки фронту.

Єдине, що у них посилилося за останні місяці – це дрони. Противник виріс у цій сфері приблизно на 20%. Інші напрямки – серйозно виснажені.