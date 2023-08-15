Безрезультатні спроби росіян наступати на декількох напрямках: карта боїв за 15 серпня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія продовжує тиснути на ЗСУ на всіх можливих напрямках. Проте українці гідно дають відсіч та не дають просуватися окупантам.
Протягом доби росіяни також вкотре намагалися залякати українців масованими атаками. Однак ЗСУ ламають плани окупантів.
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Росіяни не полишають спроби наступ
На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Росія вдарила артилерією по понад 10 населеним пунктам, зокрема, це Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.
Росіяни намагаються атакувати на Мар'їнському напрямку: дивіться на картіНа Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе Харківської області.
Спроби атаки окупантів у Донецькій області
Ситуація навколо Авдіївки: дивіться на картіНа Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Левадне, Старомайорське Донецької області.
На Півдні точаться боїНа Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ продовжують наступ. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Де розташована Новоданилівка: дивіться на карті