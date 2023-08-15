Безрезультатні спроби росіян наступати на декількох напрямках: карта боїв за 15 серпня

Російська армія продовжує тиснути на ЗСУ на всіх можливих напрямках. Проте українці гідно дають відсіч та не дають просуватися окупантам.

Протягом доби росіяни також вкотре намагалися залякати українців масованими атаками. Однак ЗСУ ламають плани окупантів.

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Росіяни не полишають спроби наступ

На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Росія вдарила артилерією по понад 10 населеним пунктам, зокрема, це Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

Росіяни намагаються атакувати на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Серебрянка, Дронівка, Закітне, Виїмка, Переїзне, Федорівка Донецької області. Спроби атаки окупантів у Донецькій області На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області. ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області. Ситуація навколо Авдіївки: дивіться на карті На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Левадне, Старомайорське Донецької області. ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Левадне, Старомайорське Донецької області.

На Півдні точаться бої

На Запорізькому напрямку окупанти вдарили авіацією в районі Новоданилівки Запорізької області. Від обстрілів артилерією постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізничне, Білогір’я, Степногріськ, Плавні Запорізької області. окупанти вдарили авіацією в районі Новоданилівки Запорізької області. Від обстрілів артилерією постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізничне, Білогір’я, Степногріськ, Плавні Запорізької області. Де розташована Новоданилівка: дивіться на карті

На Херсонському напрямку Росія також завдала авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Дніпровське, Берегове, Велетенське, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

Стан фронту на інших напрямках

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе Харківської області.ЗСУ продовжують наступ. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.Росія атакувала авіацією в районах Павлівки та Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Попівка, Грем’яч Чернігівської області; Атинське, Степне, Водолаги Сумської області та Огірцеве, Гатище, Плетенівка на Харківщині.ситуація стабільна. Суттєвих змін немає.