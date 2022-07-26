росіяни безнадійно вигрібають на всіх фронтах

росія – це величезна "потьомкінська дєрєвня", що робить все, аби здаватися для світу "великою". Чим далі, тим складніше їй це вдається.

Вона видихається на всіх "фронтах". Завдяки пропаганді та "грифуванню" даних вона намагається підтримувати "потьомкінську дєрєвню", але вона рушиться.

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росія отримує по заслугах

Вони "вигрібають" безнадійно на мілітарному фронті. Очільник Мі-6 каже: росія видихається. "Велика" росія полетіла на очах у всього світу купувати в Тегерані безпілотники.

На питання журналіста "Чи здатні українці відвоювати Крим?", Пентагон говорить: "Ми раніше недооцінювали українців, якщо вони хочуть, то зможуть".

На економічному фронті у рашки вперше за багато років – дефіцит бюджету. Що в період таких високих цін на нафту і газ, свідчить про серйозний трабл в економіці. Валюта не продається легально. А подушка на додаток до заморожених коштів схудла з 24 лютого більш ніж на 70 мільярдів доларів. Раніше вона тільки росла.

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Що на міжнародному фронті

На міжнародному – вони токсік, від якого хочуть триматися подалі. Від лідерів країн до народів.

Іран, Північна Корея, Ердоган, асад, лукашенко, воєнна хунта в М'янмі … – все життя росії звузилося до цього кола. Далі цих країн для них світ закритий. Все. Game over наближається.

А в новинах вже пролунала версія, що через кілька місяців перші результати розслідування з підозрюваним Хан передасть в суд в Гаазі. І це може бути високого рівня особа, яка може дати покази на найвищих посадових осіб.

До чого я це? Не слухайте / не читайте / не повторюйте: все пропало / нас злили, або х**ло хитрий, всіх переграв / купив / змусив. Бо бачу по навалі ботоферм і думок окремих знайомих, що ми знов починаємо танцювати на тих самих граблях, поширюючи російську дезінформацію та наративи.

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