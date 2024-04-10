Росіяни нестямно рвуться на Донеччині: де відбуваються головні бої станом на 10 квітня

Окупанти надалі наступають на кількох напрямках на Сході, а також не полишають спроб нівелювати здобутки українських воїнів на Півдні. Водночас захисники мужньо тримають оборону.

Лише за останню добу на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільш активно ворог діяв у Донецькій області.

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Де найгарячіше

У березні головним осереддям російського наступу залишався Новопавлівський, колишній Мар'їнський, напрямок. Втім, віднедавна окупанти змінили пріоритет і збільшили темпи штурмових дій на Бахмутському напрямку.

Так, найбільше пекло діється саме там. Противник сконцентрував зусилля на захопленні важливого міста – Часів Яр.

Росіяни пруть на Часів Яр: дивіться на карту

На Бахмутському напрямку окупанти 29 разів ходили в атаки у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Ворог найближається до Роздолівки: дивіться на карті

Майже таку кількість спроб штурмів – 28 – ворог здійснив на Новопавлівському напрямку у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного.

Окупанти атакували у районі Урожайного: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

Зазначимо, що за останній тиждень росіяни просунулися у Бердичах, а Уманське вже перебуває на відстані одного кілометра від лінії фронту.

Противник пре на Уманське: дивіться на карті

По три ворожі атаки українські військові стримали на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там противник проривався до Кислівки, Іванівки Харківської області та Андріївки Луганської області, а також Тернів Донецької області.

Ворог сунеться до Кислівки: дивіться на карті

На Півдні теж складно

На Оріхівському напрямку росіяни намагалися вибити Сили оборони з позицій у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Зокрема, окупанти кажуть, що вже зайшли до Роботиного і там закріпилися. Втім, у ЗСУ спростували їхню заяву. Наші воїни запевняють, що село залишається під українським контролем. Водночас російські ДРГ періодично заходять у населений пункт і безуспішно пробують там закріпитися.

Яка ситуація біля Роботиного: дивіться на карту

А на Херсонському напрямку противник один раз спробував вигнати наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

На Півночі – без змін

На Волинському та Поліському напрямках обстановка незмінна, а на Сіверському та Слобожанському загарбники вдаються до диверсій, аби відволікати нашу армію від головних напрямків свого наступу.