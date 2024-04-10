Росіяни нестямно рвуться на Донеччині: де відбуваються головні бої станом на 10 квітня
Джерело:Генштаб
Окупанти надалі наступають на кількох напрямках на Сході, а також не полишають спроб нівелювати здобутки українських воїнів на Півдні. Водночас захисники мужньо тримають оборону.
Лише за останню добу на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільш активно ворог діяв у Донецькій області.
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Де найгарячіше
У березні головним осереддям російського наступу залишався Новопавлівський, колишній Мар'їнський, напрямок. Втім, віднедавна окупанти змінили пріоритет і збільшили темпи штурмових дій на Бахмутському напрямку.
Так, найбільше пекло діється саме там. Противник сконцентрував зусилля на захопленні важливого міста – Часів Яр.
Росіяни пруть на Часів Яр: дивіться на карту
На Бахмутському напрямку окупанти 29 разів ходили в атаки у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
Ворог найближається до Роздолівки: дивіться на карті
Майже таку кількість спроб штурмів – 28 – ворог здійснив на Новопавлівському напрямку у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного.
Окупанти атакували у районі Урожайного: дивіться на карті
На Авдіївському напрямку захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.
Зазначимо, що за останній тиждень росіяни просунулися у Бердичах, а Уманське вже перебуває на відстані одного кілометра від лінії фронту.
Противник пре на Уманське: дивіться на карті
По три ворожі атаки українські військові стримали на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там противник проривався до Кислівки, Іванівки Харківської області та Андріївки Луганської області, а також Тернів Донецької області.
Ворог сунеться до Кислівки: дивіться на карті
На Півдні теж складно
На Оріхівському напрямку росіяни намагалися вибити Сили оборони з позицій у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
Зокрема, окупанти кажуть, що вже зайшли до Роботиного і там закріпилися. Втім, у ЗСУ спростували їхню заяву. Наші воїни запевняють, що село залишається під українським контролем. Водночас російські ДРГ періодично заходять у населений пункт і безуспішно пробують там закріпитися.
Яка ситуація біля Роботиного: дивіться на карту
А на Херсонському напрямку противник один раз спробував вигнати наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.
На Півночі – без змін
На Волинському та Поліському напрямках обстановка незмінна, а на Сіверському та Слобожанському загарбники вдаються до диверсій, аби відволікати нашу армію від головних напрямків свого наступу.