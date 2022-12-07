Росія не хоче переговорів, а прагне заморозити війну: Столтенберг пояснив чому

На тлі постійних поразок на фронті військове керівництво Росії намагається заморозити воєнні дії. Проте Україні й надалі потрібно надавати допомогу.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає.

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Чому Росія намагається заморозити війну

Генсек заявив, що Путін не хоче переговорів. Він прагне замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною.

Столтенберг припустив, що "взимку конфлікт увійде в більш спокійну фазу", обидві сторони прагнутимуть перегрупувати та переозброїти свої сили. За його словами, це найкращий час, аби країни НАТО забезпечили Україну боєприпасами та технікою.

Росія не показала жодних ознак бажання мирного припинення війни. Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим терміновіше ми надаємо військову підтримку Україні,

– сказав генсек.

Він додав, що країни НАТО наразі розглядають, які види озброєння передадуть Києву.

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