"Ситуація на полі бою важка": Столтенберг закликав надати більше військової допомоги Україні

Очільник НАТО Єнс Столтенберг заявив, що партнери мають і надалі підтримувати Україну у війні проти російської армії. За його словами, наразі ситуація на полі бою є складною.

Про це Єнс Столтенберг заявив напередодні засідання Ради міністрів оборони ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Також він зазначив, що Путін не хоче домовлятися про припинення вогню, тому військова допомога Києву – це єдиний спосіб переконати російського диктатора у його поразці.

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Підтримка України в інтересах НАТО

Єнс Столтенберг зазначив, що на фоні подій на полі бою в Україні дуже важливо посилити підтримку, аби унеможливити перемогу Путіна.

Напружені бої тривають. Ситуація на полі бою важка, і ще більш важливо, щоб ми підтримували та збільшували нашу підтримку України,

– сказав Столтенберг.

Відповідаючи на питання журналістів про мирні переговори з Росією, голова НАТО каже, що це Україна має вирішувати які умови є "прийнятними для переговорів". Зі свого боку, Альянс буде і надалі постачати зброю для відсічі російській агресії.

"Ніхто не може сказати, як і коли закінчиться ця війна. Ми можемо сказати, що ймовірність прийнятного результату переговорів зростає, чим більше військової підтримки ми надаємо Україні", – наголосив він.

Один мільйон амуніції для України

На фоні чуток про неспроможність доставити мільйон боєприпасів Україні, Єнс Столтенберг заявив, що країни ЄС разом із Великобританією та США збільшують своє виробництво.

Я щойно відвідав Німеччину на вихідних, і мене підбадьорюють повідомлення про те, що вони виробляють більше, але також інвестують у збільшення виробничих потужностей,

– підкреслив очільник Альянсу.

За його словами, подвоєння військової допомоги з боку Німеччини для України означає активізацію союзників. Зі свого боку НАТО організувало спільні закупівлі боєприпасів для держав-членів.

У США сказали, що брак фінансування вплинув на війну в Україні

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван під час свого брифінгу сказав, що брак фінансування з боку Штатів вже мав вплив на здатність України захиститися від атак Росії. За його словами, наразі країна відчуває труднощі з постачанням допомоги нашій армії.

"З кожним тижнем нам все складніше повністю фінансувати те, що ми вважаємо за необхідне, щоб надати Україні інструменти та можливості, необхідні їй для захисту своєї території й продовження просування вперед", – зазначив Салліван.

Водночас радник наголосив, що Сполучені Штати все ще здатні надавати військову допомогу, про яку просить Україна. Однак повне фінансування сприятиме ефективності цієї підтримки.

Це вже впливає на нашу здатність надати Україні все необхідне, і з часом цей вплив буде лише посилюватися,

– підкреслив представник Білого дому.

Зрештою Салліван закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні. Це потрібно для того, щоб запобігти серйозним наслідкам для оборони нашої держави.