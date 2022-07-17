На заводі в окупованому Токмаку буряти та чеченці влаштували п'яну перестрілку

На Запоріжжі окупанти не перестають дивувати. Так, буряти та чеченці напившись влаштували перестрілку між собою.

Вочевидь окупанти вирішили демілітаризувати самі себе. Унаслідок перестрілки є поранені. Про це повідомляють джерела 24 каналу в спецслужбах.

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Конфлікт окупантів виник на національному підґрунті

Конфлікт виник цього тижня на Токмацькому ковальсько-штамповому заводі. Точна кількість поранених окупантів поки невідома.

Окупанти на території заводу, як не дивно, напилися, і тоді почалося найцікавіше. Між бурятами та чеченцями виник конфлікт на національному підґрунті. Мабуть, з'ясовували, хто з них більше "росіянин". Суперечка окупантів закінчилася перестрілкою.

Кількість поранених загарбників поки невідома.

Статистика втрат окупантів

Поки окупанти пиячать на тимчасово захоплених заводах, українські захисники та захисниці щодня ефективно нищать ворога. Станом на 17 липня вдалося ліквідувати та знищити:

38 300 окупантів;

1 684 танки;

3 879 бойових броньованих машин;

846 артилерійських систем;

248 реактивних систем залпового вогню;

110 засобів ППО;

220 літаків;

188 гелікоптерів;

688 безпілотників;

166 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

2 746 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

68 одиниць спеціальної техніки.

Настрої в окупантів не дуже

Українським спецслужбав вдалося перехопити чимало розмов окупантів з рідними. Останні з них свідчать про те, що настрої в загарбників, м'яко кажучи, не дуже.

Наприклад, у розмові з мамою окупант скаржився на "кривавого" генерала, який повністю ігнорує загарбників, бо йому повністю байдуже на людей. Однак командир окупантів марить захопленням Харкова. Також окупант розповів, що його рота не хоче йти у бій і шукає шляхи втечі, на що його мама заявила, що перебування сина у гарячій точці – це "карма" за зраду батьківщини у минулому житті, тому нехай перестає бідкатися і воює. Загибель сина її не турбує взагалі, вона переконана, що росія повинна воювати до свого останнього солдата.

Інший же окупант у розмові з дружиною зізнався, що він та його соратники зовсім не знають, куди стріляють, навіть часом накривають вогнем своїх же. У підрозділі окупанта багато втрат, у командира після поранення мозок працює сяк-так, а поранених кидають просто на полі бою. Втім, навіть попри все це єдине, чого боїться окупант – це "червоної відмітки" про відмову брати участь у війні.

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