Росія атакувала "Шахедами" та ракетами, колосальні втрати ворога: хронологія 750 дня війни

В Україні триває 750 доба повномасштабного вторгнення. Російські війська не припиняють спроб захопити українські території. Противник атакував мирні міста "Шахедами" та дронами.

Про головні події дня станом на 14 березня, ситуацію на фронті, втрати противника, наслідки обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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