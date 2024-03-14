Росія атакувала "Шахедами" та ракетами, колосальні втрати ворога: хронологія 750 дня війни
В Україні триває 750 доба повномасштабного вторгнення. Російські війська не припиняють спроб захопити українські території. Противник атакував мирні міста "Шахедами" та дронами.
Про головні події дня станом на 14 березня, ситуацію на фронті, втрати противника, наслідки обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту, щонайменше 2 людини − за іншими даними 1 − загинули. Ймовірно, причиною жорсткої посадки Мі-8 стала несправність двигуна. Про неї пілоти повідомили на 13 кілометрі польоту. Двигун нібито відмовив через те, що вертоліт потрапив у сніговий заряд. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Найактивніше ворог штурмує позиції на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. У Харківській області Росія била по об'єктах телевізійної інфраструктури. Окупанти атакували регіон дронами та ракетами. Станом на ранок в ОВА повідомили, що на частині телевізійної інфраструктури проводять відновлювальні роботи. Є загорання та пошкодження будинків. У низці східних та північних областей України оголошували повітряну тривогу. Вона тривала з 8:30 до 09:00. Була загроза застосування балістичного озброєння. У Кривому Розі 14 березня оголошено день жалоби. Ракетний удар забрав життя 5 людей. Станом на 14 березня 2024 року кількість постраждалих зросла до 51 мешканця міста, з них 12 дітей. Зокрема, у лікарнях перебуває 10 дорослих (5 з них важкі) та 7 дітей. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу. Україну вночі росіяни атакували 36 безпілотниками типу "Шахед". Було знищено 22 ударні БпЛА. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Росія атакувала Сумську область. Окупанти вдарили по чотирьох містах регіону. Били як "Шахедами", так і ракетами. На жаль, знову є прильоти. ️Обласна влада повідомила, що росіяни завдали ракетного удару по Шостці та Тростянцю. У Бєлгородській та Курській областях знову була неспокійна ніч, жителям дошкуляли дрони. Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив орієнтовно о 3 ночі 14 березня, що два безпілотники атакували Прохорівський район, а саме – село Прохорівка. Вже орієнтовно о 5:21 Гладков побідкався через атаку на Бєлгород. Мовляв, цього разу дрони атакували місто. Однак тільки загорілась трава та вибиті вікна в одному будинку. Після дронової атаки, ворог застосував балістику. О 05:10 мер Харкова повідомив про вибух, перед цим від Повітряних сил була інформація про пуск ракети в напрямку Полтавщини, а монітори написали про застосування з території Бєлгородської області Росії балістичного озброєння. У ніч проти 14 березня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ще близько 1:00 у частині областей оголосили повітряну тривогу, вона тривала до 5:00 ранку.
В Росії упав Мі-8
Ситуація на фронті: головне зі зведення
Атаковано об'єкти телевізійної інфраструктури Харківщини
У низці областей лунала тривога
У Кривому Розі зросла кількість постраждалих
Генштаб оновив втрати ворога
Українська ППО вночі знищила 22 "Шахеди"
Суми знову зазнали атаки
Дрони літали і в Росії
Ворог атакував балістикою
Росія атакувала "Шахедами"
У Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту, щонайменше 2 людини − за іншими даними 1 − загинули.
Ймовірно, причиною жорсткої посадки Мі-8 стала несправність двигуна. Про неї пілоти повідомили на 13 кілометрі польоту. Двигун нібито відмовив через те, що вертоліт потрапив у сніговий заряд.
Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Найактивніше ворог штурмує позиції на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
У Харківській області Росія била по об'єктах телевізійної інфраструктури. Окупанти атакували регіон дронами та ракетами.
Станом на ранок в ОВА повідомили, що на частині телевізійної інфраструктури проводять відновлювальні роботи. Є загорання та пошкодження будинків.
У низці східних та північних областей України оголошували повітряну тривогу. Вона тривала з 8:30 до 09:00. Була загроза застосування балістичного озброєння.
У Кривому Розі 14 березня оголошено день жалоби. Ракетний удар забрав життя 5 людей.
Станом на 14 березня 2024 року кількість постраждалих зросла до 51 мешканця міста, з них 12 дітей. Зокрема, у лікарнях перебуває 10 дорослих (5 з них важкі) та 7 дітей. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.
Україну вночі росіяни атакували 36 безпілотниками типу "Шахед". Було знищено 22 ударні БпЛА. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Росія атакувала Сумську область. Окупанти вдарили по чотирьох містах регіону. Били як "Шахедами", так і ракетами. На жаль, знову є прильоти. ️Обласна влада повідомила, що росіяни завдали ракетного удару по Шостці та Тростянцю.
У Бєлгородській та Курській областях знову була неспокійна ніч, жителям дошкуляли дрони. Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив орієнтовно о 3 ночі 14 березня, що два безпілотники атакували Прохорівський район, а саме – село Прохорівка.
Вже орієнтовно о 5:21 Гладков побідкався через атаку на Бєлгород. Мовляв, цього разу дрони атакували місто. Однак тільки загорілась трава та вибиті вікна в одному будинку.
Після дронової атаки, ворог застосував балістику. О 05:10 мер Харкова повідомив про вибух, перед цим від Повітряних сил була інформація про пуск ракети в напрямку Полтавщини, а монітори написали про застосування з території Бєлгородської області Росії балістичного озброєння.
У ніч проти 14 березня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ще близько 1:00 у частині областей оголосили повітряну тривогу, вона тривала до 5:00 ранку.