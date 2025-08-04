В Україні розпочалася 1258 доба повномасштабної війни. ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, відбиваючи атаки.

Про головні події дня станом на 4 серпня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування українських військових, розповідає 24 Канал.

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Головні події на 4 серпня