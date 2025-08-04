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24 Канал Новини України Атака "Шахедів" на Україну, вибухи у Києві та Одесі: хронологія 1258 дня війни
4 серпня, 06:15
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Атака "Шахедів" на Україну, вибухи у Києві та Одесі: хронологія 1258 дня війни

Маргарита Волошина

В Україні розпочалася 1258 доба повномасштабної війни. ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, відбиваючи атаки.

Про головні події дня станом на 4 серпня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування українських військових, розповідає 24 Канал.

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Головні події на 4 серпня

 

03:30, 04 серпня

Вибухи чули у Київській області

У Київській обласній військовій адміністрації попередили про роботу сил ППО у регіоні.

02:00, 04 серпня

В Одесі та області пролунали вибухи

Близько 01:29 Геннадій Труханов повідомив про загрозу застосування БпЛА. Згодом у місті, за його словами, було гучно. Інформації про можливі наслідки атаки він не вказав.