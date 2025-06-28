"Шахеди" вбили сімейну пару в Одесі: хронологія 1221 дня війни
Нині триває вже 1221 день повномасштабного вторгнення. Українська армія відчайдушно протистоїть спробам Росії захопити більше земель. Крім того, ворог щоденно тероризує цивільних дронами і ракетами.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті, а також про головні події суспільно-політичного життя 28 червня, повідомляє 24 Канал.
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Головні новини за добу 28 червня
Вночі Росія вдарила по 21-поверховому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами знайшли тіла сімейної пари. На цей час відомо про 4 постраждалих, серед яких двоє дітей. На думку Трампа, Путін 27 червня зробив кілька "дуже гарних заяв". Путін поважає нашу країну. Сі і Кім теж поважають нашу країну. Минулого року вони нас не поважали, Представник Служби зовнішньої розвідки Олег Олександров зазначив, що наразі Росія нарощує спроможності свого військово-промислового комплексу, а для цього потрібна сировина для вибухових речовин і високотехнологічне обладнання, зокрема, верстати. Серед схем, які агресор використовує для постачання необхідних компонентів, розвідка вирізняє продаж продукції через компанії-посередники. Тобто компанія за кордоном продає товар російській фірмі, яка не пов'язана напряму з військовою сферою, а та уже перепродає його якому-небудь оборонному заводу у Росії. Ми маємо на контролі понад 60 таких компаній у Росії, Наголосив, що Служба зовнішньої розвідки постійно виявляє нові схеми, ідентифікує учасників, аналізує маршрути й логістику, вивчає, як проходять розрахунки. Водночас представник зауважив, що багато товарів, які постачаються до Росії, не потрапляють під дію експортного контролю. Тобто формально їх не вважають ані військовими, ані подвійного призначення.
Росія вдарила по Одесі
Трамп задоволений Путіним
– заявив Дональд Трамп.
Нейтральні країни підтримують ВПК Росії
– заявив Олександров.
Вночі Росія вдарила по 21-поверховому будинку в Одесі.
Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.
Під завалами знайшли тіла сімейної пари. На цей час відомо про 4 постраждалих, серед яких двоє дітей.
На думку Трампа, Путін 27 червня зробив кілька "дуже гарних заяв".
Путін поважає нашу країну. Сі і Кім теж поважають нашу країну. Минулого року вони нас не поважали,
Представник Служби зовнішньої розвідки Олег Олександров зазначив, що наразі Росія нарощує спроможності свого військово-промислового комплексу, а для цього потрібна сировина для вибухових речовин і високотехнологічне обладнання, зокрема, верстати.
Серед схем, які агресор використовує для постачання необхідних компонентів, розвідка вирізняє продаж продукції через компанії-посередники.
Тобто компанія за кордоном продає товар російській фірмі, яка не пов'язана напряму з військовою сферою, а та уже перепродає його якому-небудь оборонному заводу у Росії. Ми маємо на контролі понад 60 таких компаній у Росії,
Наголосив, що Служба зовнішньої розвідки постійно виявляє нові схеми, ідентифікує учасників, аналізує маршрути й логістику, вивчає, як проходять розрахунки.
Водночас представник зауважив, що багато товарів, які постачаються до Росії, не потрапляють під дію експортного контролю. Тобто формально їх не вважають ані військовими, ані подвійного призначення.