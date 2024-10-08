Пожежі після атаки на Одещині, заяви Гарріс про Україну: хронологія 958 дня війни

Вночі на 8 жовтня окупанти знову атакували Україну "Шахедами". На нафтобазі у Феодосії, яку атакували Збройні Сили України, вночі спалахнула ще одна цистерна.

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