Пожежі після атаки на Одещині, заяви Гарріс про Україну: хронологія 958 дня війни
Вночі на 8 жовтня окупанти знову атакували Україну "Шахедами". На нафтобазі у Феодосії, яку атакували Збройні Сили України, вночі спалахнула ще одна цистерна.
Про головні новини 8 жовтня, наслідки обстрілу дронами, наслідки вибухів на окупованому півострові, ситуацію на фронті й міжнародній арені – пише 24 Канал.
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Mirage 2000-5 можуть використовувати авіабомби AASM Hammer та ракети MICA, а також, можливо, ракети SCALP-EG, що посилить українські Повітряні сили. За оцінками експертів, ці літаки можуть доповнити наявний авіапарк та виконувати завдання, відмінні від F-16, зокрема, пробивання ворожої ППО та завдання ударів по наземних цілях. Зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова. За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво. Наразі зафіксовано щонайменше 5 поранених через обстріл росіян. Близько 04:20 російські військові скинули керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Есманської громади. Внаслідок атаки у власному будинку загинуло подружжя — 38-річний чоловік та 35-річна дружина. Головнокомандувач ознайомив генерала Чарльза Брауна з актуальною безпековою обстановкою в Україні та критичними потребами ЗСУ в озброєнні. Камала Гарріс заявила, що якби Дональд Трамп був президентом, то Владімір Путін "сидів би зараз у Києві". За її словами, мирний план Трампа означає капітуляцію України. В результаті протиповітряного бою ворожі безпілотники були ліквідовані в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України. Ще один ударний БпЛА повернувся в Росію. Попередньо, в місті та області оголошено повітряну тривогу. У ніч на 8 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу Shahed 131/136. Пʼятеро чоловіків і одна жінка зазнали поранень внаслідок російських атак по Запоріжжю. Наразі в ОВА надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Російські військові вночі запускали ударні дрони-камікадзе. У низці областей оголошували повітряну тривогу. Пожежа спалахнула вночі. До нафтобази помчали швидкі та пожежні машини. Раніше повідомлялося про дві знищені та три пошкоджені цистерни.
Франція надасть Україні модернізовані винищувачі Mirage 2000
Російська армія вкрила вогнем магазин в Антонівці
Росіяни завдали удару по Харкову
В Есманській громаді через авіаудар загинуло подружжя
Сирський обговорив воєнну складову Плану перемоги з топгенералом США
Камала Гарріс прокоментувала мирний план Трампа
Сили ППО збили 18 із 19 "Шахедів"
У Чорноморську "Шахеди" атакували багатоповерхівку
У Київській області ППО працює по БпЛА
На Миколаївщині ліквідували ворожі ударні дрони
Російські війська обстріляли Запорізьку область
Росія запустила "Шахеди" для атаки по Україні
На атакованій ЗСУ нафтобазі у Феодосії загорілася ще одна цистерна
Mirage 2000-5 можуть використовувати авіабомби AASM Hammer та ракети MICA, а також, можливо, ракети SCALP-EG, що посилить українські Повітряні сили.
За оцінками експертів, ці літаки можуть доповнити наявний авіапарк та виконувати завдання, відмінні від F-16, зокрема, пробивання ворожої ППО та завдання ударів по наземних цілях.
Зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова. За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво.
Наразі зафіксовано щонайменше 5 поранених через обстріл росіян.
Близько 04:20 російські військові скинули керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Есманської громади. Внаслідок атаки у власному будинку загинуло подружжя — 38-річний чоловік та 35-річна дружина.
Головнокомандувач ознайомив генерала Чарльза Брауна з актуальною безпековою обстановкою в Україні та критичними потребами ЗСУ в озброєнні.
Камала Гарріс заявила, що якби Дональд Трамп був президентом, то Владімір Путін "сидів би зараз у Києві". За її словами, мирний план Трампа означає капітуляцію України.
В результаті протиповітряного бою ворожі безпілотники були ліквідовані в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України.
Ще один ударний БпЛА повернувся в Росію.
Попередньо, в місті та області оголошено повітряну тривогу.
У ніч на 8 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу Shahed 131/136.
Пʼятеро чоловіків і одна жінка зазнали поранень внаслідок російських атак по Запоріжжю.
Наразі в ОВА надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Російські військові вночі запускали ударні дрони-камікадзе. У низці областей оголошували повітряну тривогу.
Пожежа спалахнула вночі. До нафтобази помчали швидкі та пожежні машини.
Раніше повідомлялося про дві знищені та три пошкоджені цистерни.