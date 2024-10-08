Пожежі після атаки на Одещині, заяви Гарріс про Україну: хронологія 958 дня війни

8 жовтня 2024, 06:39
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Автор: Ася Ковальова

Вночі на 8 жовтня окупанти знову атакували Україну "Шахедами". На нафтобазі у Феодосії, яку атакували Збройні Сили України, вночі спалахнула ще одна цистерна.

Про головні новини 8 жовтня, наслідки обстрілу дронами, наслідки вибухів на окупованому півострові, ситуацію на фронті й міжнародній арені – пише 24 Канал.

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13:14, 08 жовтня

Франція надасть Україні модернізовані винищувачі Mirage 2000

Mirage 2000-5 можуть використовувати авіабомби AASM Hammer та ракети MICA, а також, можливо, ракети SCALP-EG, що посилить українські Повітряні сили.

За оцінками експертів, ці літаки можуть доповнити наявний авіапарк та виконувати завдання, відмінні від F-16, зокрема, пробивання ворожої ППО та завдання ударів по наземних цілях.

12:11, 08 жовтня

Російська армія вкрила вогнем магазин в Антонівці

Через ворожий артилерійський удар будівля зазнала серйозних руйнувань.

“Швидка” доставила до лікарні 48-річного чоловіка, який дістав вибухову травму й ампутацію гомілки.

Попередньо, є ще кілька постраждалих.

Росіяни обстріляли Антонівку / Херсонська ОДА

11:12, 08 жовтня

Росіяни завдали удару по Харкову

Зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова. За попередньою інформацією, пошкоджене цивільне виробництво.

Наразі зафіксовано щонайменше 5 поранених через обстріл росіян.

11:10, 08 жовтня

В Есманській громаді через авіаудар загинуло подружжя

Близько 04:20 російські військові скинули керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Есманської громади. Внаслідок атаки у власному будинку загинуло подружжя — 38-річний чоловік та 35-річна дружина.

10:21, 08 жовтня

Сирський обговорив воєнну складову Плану перемоги з топгенералом США

Головнокомандувач ознайомив генерала Чарльза Брауна з актуальною безпековою обстановкою в Україні та критичними потребами ЗСУ в озброєнні.

09:15, 08 жовтня

Камала Гарріс прокоментувала мирний план Трампа

Камала Гарріс заявила, що якби Дональд Трамп був президентом, то Владімір Путін "сидів би зараз у Києві". За її словами, мирний план Трампа означає капітуляцію України.

09:13, 08 жовтня

Сили ППО збили 18 із 19 "Шахедів"

В результаті протиповітряного бою ворожі безпілотники були ліквідовані в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України.

Ще один ударний БпЛА повернувся в Росію.

08:38, 08 жовтня

У Чорноморську "Шахеди" атакували багатоповерхівку

За даними Одеської ОВА, сталося загоряння квартир на трьох поверхах. Пожежу площею 100 метрів квадратних оперативно ліквідували. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Дрони атакували багатоповерхівку у Чорноморську / Олег Кіпер

08:20, 08 жовтня

У Київській області ППО працює по БпЛА

Попередньо, в місті та області оголошено повітряну тривогу.

07:17, 08 жовтня

На Миколаївщині ліквідували ворожі ударні дрони

У ніч на 8 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу Shahed 131/136.

07:13, 08 жовтня

Російські війська обстріляли Запорізьку область

Пʼятеро чоловіків і одна жінка зазнали поранень внаслідок російських атак по Запоріжжю.

Наразі в ОВА надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

06:39, 08 жовтня

Росія запустила "Шахеди" для атаки по Україні

Російські військові вночі запускали ударні дрони-камікадзе. У низці областей оголошували повітряну тривогу.

06:36, 08 жовтня

На атакованій ЗСУ нафтобазі у Феодосії загорілася ще одна цистерна

Пожежа спалахнула вночі. До нафтобази помчали швидкі та пожежні машини.

Раніше повідомлялося про дві знищені та три пошкоджені цистерни.