"Виправдати хліб, який їмо": узбеки у росії хочуть створити батальйон, щоб воювати проти України
Очільник узбецької діаспори в одному з міст росії закликав своїх земляків створити окремий батальйон, який поїде воювати проти України. Таким чином, на його думку, узбеки "віддячать" країні-агресорці за прихисток.
Мовиться про голову "общєства центральнай азії узбєкав пєрмскава края" джахонгіра джаллова – одіозний заклик до війни проти України він виголосив на нещодавньому зібранні діаспори у російській Пермі, передає 24 канал. Цікаво, що в офіційному Ташкенті горе-активісту пригрозили тюремним терміном за ймовірну участь у бойових діях на території іншої суверенної держави.
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Узбек закликав земляків у росії створити окремий батальйон для війни проти України
Очільник узбецької діаспори у російській Пермі джахонгір джаллов виступив перед земляками з промовою. Він заявив, що узбеки, які мешкають у росії, водять своїх дітей до російських дитячих садочків, шкіл, навчаються у російських вишах, працюють та загалом користуються "благами російської цивілізації".
Тому, заявив джаллов, узбеки у росії буцімто "не тільки повинні, а зобов'язані виправдати той хліб, який їдять". Так, на думку очільника узбецької діаспори, вони мають сформувати окремий підрозділ найманців і залучити його до війни проти України. Він вже навіть придумав, як назвати загін узбецьких так званих "добровольців" – "полк імені Аміра Тимура".
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До слова, виступ джаллова не оминули увагою в Узбекистані. Влада Ташкента та посольство країни у Москві нагадало горе-активісту, що за участь у бойових діях на території іншої держави передбачено кримінальну відповідальність – позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.
У відомстві наголосили, що притягнуть до відповідальності усіх узбеків, які наважаться поїхати воювати проти України.
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