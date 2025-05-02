Віталій Шумей успішно проходить реабілітацію після важкого поранення: він вже навіть жартує

Після двох років лікування та реабілітації український військовий Віталій Шумей знову почав повноцінно розмовляти. Якщо раніше його спілкування обмежувалося кількома словами, то нині він активно підтримує розмови з рідними та медиками, жартує, цікавиться новинами у родині й активно взаємодіє з оточенням.

Про це повідомили у реабілітаційному центрі "Модричі", де Віталій проходить відновлення. Про це інформує 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку центру.

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Поранений Віталій Шумей поступово відновлються

Як зазначають лікарі, процес поступовий, але стабільний — "відновлення йде крок за кроком", і це викликає щиру радість у медичного персоналу.

За словами лікарів, Віталію вдалося зміцнити м’язи шиї та плечового поясу, він навчився тримати голову, робить перші рухи руками та ногами. Попереду – операція на ногах, яка має зменшити контрактури стоп і полегшити процес підняття на ноги та навчання ходьбі.

Весь час поряд з Віталієм перебуває його батько, Сергій Федорович, якого медики називають ключовою опорою у процесі відновлення сина.

На одному з відео видно, як усміхнений батько спостерігає, як Віталій веде розмову зі своїм братом Романом.

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Віталій також тренується відновлювати побутові навички – вчиться тримати ложку і їсти самостійно.

Втім, під час лікування медики виявили серйозне ускладнення – майже повну втрату зору. Наразі триває діагностика, яка має визначити перспективи його відновлення.

Командир зенітного ракетного комплексу Віталій Шумей отримав мінно-вибухові поранення у 2022 році під час бойових дій біля Авдіївки. Через важкі травми голови, зокрема переломи черепа з обох боків, він втратив здатність ходити, говорити та самостійно харчуватись.

Він переніс кілька операцій на голові у Києві, Дніпрі та Чернігові. Згодом його оперували в Іспанії, після чого він зміг почати говорити.

Його стан знову погіршився після нападу епілепсії. Втім, у травні минулого року він уперше після поранення повноцінно заговорив.