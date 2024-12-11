Атака на Росію, потужні вибухи у Брянську й Таганрозі: хронологія 1022 дня війни

02:40, 11 грудня

Раніше Ілон Маск поширив допис російського пропагандиста, який написав, що Володимир Зеленський нібито вважає, що з Трампом "нема про що говорити". Однак, насправді ця цитата спотворена.

Радник президента відзначив важливість того, що спільнота соцмережі промаркувала допис Маска та залишила нотатку із порадою додивитись відео до кінця. Важливо, щоб правдиві моменти бути висвітлені.

Український лідер заявляв, що збирається поговорити з Байденом щодо запрошення в НАТО, адже наразі він є чинним президентом США. Зеленський зазначив, немає сенсу обговорювати з Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить.