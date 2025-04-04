Росія запускала "Шахеди" по Україні, дрони атакували Москву: хронологія 1136 дня війни
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1136 дні. Ворог не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Збройні Сили України дають потужну відсіч загарбницькій армії.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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Російські пропагандисти писали, що Московська область перебувала під атакою невідомих БпЛА. Тимчасові обмеження (так званий план "Кавьор") ввели на роботу аеропортів Внуково, Домодєдово та Жуковський. Пізніше писали, що аеропорт Внуково все ж відновив свою роботу. Щодо інших – наразі невідомо. Жителі Липецька також уважно слухали вибухи цієї ночі, через що навіть гуділи сигналізації в автівках. Загалом місцеві мешканці нарахували вже близько 20 гучних вибухів. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що, станом на 01:28 4 квітня, внаслідок ворожої атаки у місті постраждали 34 людини. Серед них є 2 дитини – це хлопчик 9 років, у нього гостра реакція на стрес, і хлопчик 16 років, у нього перелом гомілки. Відомо, що 3 людей загинуло. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що область знову під масованою атакою ворожих "Шахедів". Гучно було у Дніпрі та Кам'янському. В обласному центрі сталися займання. В одному з районів горить будинок. Пошкоджені адмінбудівлі.
Москву та Липецьк атакують невідомі безпілотники
Російська армія завдала удару по Харкову безпілотниками
Наслідки ворожої атаки по Дніпру
Російські пропагандисти писали, що Московська область перебувала під атакою невідомих БпЛА. Тимчасові обмеження (так званий план "Кавьор") ввели на роботу аеропортів Внуково, Домодєдово та Жуковський.
Пізніше писали, що аеропорт Внуково все ж відновив свою роботу. Щодо інших – наразі невідомо.
Жителі Липецька також уважно слухали вибухи цієї ночі, через що навіть гуділи сигналізації в автівках. Загалом місцеві мешканці нарахували вже близько 20 гучних вибухів.
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що, станом на 01:28 4 квітня, внаслідок ворожої атаки у місті постраждали 34 людини. Серед них є 2 дитини – це хлопчик 9 років, у нього гостра реакція на стрес, і хлопчик 16 років, у нього перелом гомілки.
Відомо, що 3 людей загинуло.
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що область знову під масованою атакою ворожих "Шахедів". Гучно було у Дніпрі та Кам'янському.
В обласному центрі сталися займання. В одному з районів горить будинок. Пошкоджені адмінбудівлі.