Росія запускала "Шахеди" по Україні, дрони атакували Москву: хронологія 1136 дня війни

02:29, 04 квітня

Російські пропагандисти писали, що Московська область перебувала під атакою невідомих БпЛА. Тимчасові обмеження (так званий план "Кавьор") ввели на роботу аеропортів Внуково, Домодєдово та Жуковський.

Пізніше писали, що аеропорт Внуково все ж відновив свою роботу. Щодо інших – наразі невідомо.

Жителі Липецька також уважно слухали вибухи цієї ночі, через що навіть гуділи сигналізації в автівках. Загалом місцеві мешканці нарахували вже близько 20 гучних вибухів.