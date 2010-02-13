Ворог запускав дрони по Україні, в Росії та Білорусі лунали вибухи: хронологія 1086 дня війни
Уже 1086 добу повномасштабної війни наші захисники дають потужну відсіч російським окупантам. Так, Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.
Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 13 лютого, повідомляє 24 Канал.
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Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13 по 22 лютого. Келлог здійснить візити, щоб просувати, зокрема, мету американського лідера щодо забезпечення "миру силою" в Україні. В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни. В американському відомстві наголосили, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення". Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента, У мережі почали з'являтися відео та дописи білорусів про ймовірну атаку БпЛА в районі міста Гомель. Очевидці говорили про звуки вибухів, роботу ППО, а також зафіксували у небі падіння об'єктів у вогні. Подію засвідчили у самому Гомелі та на його околицях. Саме в цей час Росія атакувала Україну вкотре своїми ударними дронами. Тож дуже ймовірно, що якісь із них залетіли на територію Білорусі, що трапляється не вперше. Близько 3 ранку російські телеграм-спільноти почали писати про звуки прольоту дронів у Липецькій області. Влада оголосила загрозу ударних БпЛА та увімкнула тривожні сирени. Далі місцеві жителі почали писати про звуки вибухів та роботу ППО на території Єлецького та Грязинського районів, а також у самому Липецьку. Ігор Артамонов, котрий губернатор, написав у соціальних мережах, що у низці районів Липецька зафіксовано відключення електрики. У місті нарахували понад десяток вибухів. Увечері 12 лютого російська армія запустила дрони по території України. Небезпека існувала для кількох областей, в напрямку яких рухалися БпЛА.
в Держдепі США офіційно анонсували приїзд Келлога до Києва
– ідеться в публікації на сайті Держдепу.
Вибухи лунали у Білорусі
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13 по 22 лютого.
Келлог здійснить візити, щоб просувати, зокрема, мету американського лідера щодо забезпечення "миру силою" в Україні.
В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни.
В американському відомстві наголосили, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення".
Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента,
У мережі почали з'являтися відео та дописи білорусів про ймовірну атаку БпЛА в районі міста Гомель.
Очевидці говорили про звуки вибухів, роботу ППО, а також зафіксували у небі падіння об'єктів у вогні. Подію засвідчили у самому Гомелі та на його околицях.
Саме в цей час Росія атакувала Україну вкотре своїми ударними дронами. Тож дуже ймовірно, що якісь із них залетіли на територію Білорусі, що трапляється не вперше.
Близько 3 ранку російські телеграм-спільноти почали писати про звуки прольоту дронів у Липецькій області. Влада оголосила загрозу ударних БпЛА та увімкнула тривожні сирени.
Далі місцеві жителі почали писати про звуки вибухів та роботу ППО на території Єлецького та Грязинського районів, а також у самому Липецьку.
Ігор Артамонов, котрий губернатор, написав у соціальних мережах, що у низці районів Липецька зафіксовано відключення електрики. У місті нарахували понад десяток вибухів.
Увечері 12 лютого російська армія запустила дрони по території України. Небезпека існувала для кількох областей, в напрямку яких рухалися БпЛА.