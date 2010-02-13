Ворог запускав дрони по Україні, в Росії та Білорусі лунали вибухи: хронологія 1086 дня війни

06:36, 13 лютого

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13 по 22 лютого.

Келлог здійснить візити, щоб просувати, зокрема, мету американського лідера щодо забезпечення "миру силою" в Україні.

В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни.

В американському відомстві наголосили, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення".

Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента,

– ідеться в публікації на сайті Держдепу.