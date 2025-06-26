Потужні вибухи в Росії, Зеленський зустрівся з президентом ПАРЄ: хронологія 1219 дня війни
В Україні 1219 доба повномасштабної війни. Російські загарбники не полишають спроб окупувати якомога більше наших територій і продовжують тероризувати цивільне населення.
Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, головне за 26 червня повідомляє 24 Канал.
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Українські захисники відновили позиції в Зеленому Гаї, що на схід від Борової, і, ймовірно, звільнили цей населений пункт. Сили оборони також просунулися на напрямку Великої Новосілки. Російські загарбники мали певні успіхи у Вовчанську, поблизу Покровська й Новопавлівки. Володимир Зеленський провів зустріч із Теодоросом Русопулосом. Президент запросив очільника ПАРЄ приїхати в Україну. У російських містах пролунала серія вибухів. Окупанти скаржаться на атаку дронів. Гучно, зокрема, у Москві. "План "Килим" оголосили в аеропорту Внуково.
Ворог просунувся у Вовчанську, ЗСУ звільнили село під Боровою: аналіз ISW
Зеленський зустрівся з президентом ПАРЄ
Від Таганрога до Москви прогриміли вибухи
Українські захисники відновили позиції в Зеленому Гаї, що на схід від Борової, і, ймовірно, звільнили цей населений пункт.
Сили оборони також просунулися на напрямку Великої Новосілки.
Російські загарбники мали певні успіхи у Вовчанську, поблизу Покровська й Новопавлівки.
Володимир Зеленський провів зустріч із Теодоросом Русопулосом.
Президент запросив очільника ПАРЄ приїхати в Україну.
У російських містах пролунала серія вибухів. Окупанти скаржаться на атаку дронів.
Гучно, зокрема, у Москві. "План "Килим" оголосили в аеропорту Внуково.