Потужні вибухи в Росії, Зеленський зустрівся з президентом ПАРЄ: хронологія 1219 дня війни

В Україні 1219 доба повномасштабної війни. Російські загарбники не полишають спроб окупувати якомога більше наших територій і продовжують тероризувати цивільне населення.

Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, головне за 26 червня повідомляє 24 Канал.

Читайте також В Гаазі пройшов саміт НАТО: головні заяви