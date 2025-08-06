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24 Канал Новини України Удари дронів по Ростовській області, атака на Запоріжжя: хронологія 1260 дня війни
6 серпня, 06:44
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Удари дронів по Ростовській області, атака на Запоріжжя: хронологія 1260 дня війни

Маргарита Волошина

Росія продовжує терор цивільного населення України та спроби захопити якомога більше територій. Сили оборони стримують противника.

Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян – головне за 1260 добу повномасштабної війни розповідає 24 Канал.

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Що відбулося за добу 6 серпня?

 

06:00, 06 серпня

Росіяни атакували Запорізьку область

Причиною повітряної тривоги стала активність ворожої тактичної авіації та загроза застосування керованих авіаційних бомб.

Керівник ОВА Іван Федоров пізніше повідомив про вибухи та закликав місцевих перебувати у безпечних місцях. Незадовго після цього місцеві телеграм-канали повідомили про додаткові вибухи, гучно було кілька разів.

02:30, 06 серпня

У Росії під атакою дронів знову опинилася залізниця

У Росії дрони знову атакували залізничну станцію "Тацинська" в Ростовській області. За даними російських пабліків, там нібито пожежа.

Очевидці повідомляли про пожежу. Місцеві заявляли, що гучні вибухи почали лунати в Тацинському районі близько першої години ночі. За даними російських пабліків, всього було чути щонайменше 5 – 7 гучних "хлопків".

00:30, 06 серпня

Трамп анонсував "зустріч" США з Росією

Лідер США Дональд Трамп підтвердив, що у середу відбудеться "зустріч з Росією".

У нас завтра (6 серпня – 24 Канал) зустріч з Росією. Ми подивимось, що станеться,
– сказав Трамп.