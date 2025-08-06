Росія продовжує терор цивільного населення України та спроби захопити якомога більше територій. Сили оборони стримують противника.

Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян – головне за 1260 добу повномасштабної війни розповідає 24 Канал.

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Що відбулося за добу 6 серпня?