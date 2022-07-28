Як швидко "загнуться" плани окупантів: ексклюзивний стрім з військовим Євгеном Карасем

На ютубі 24 каналу – ексклюзивний стрім ведучого Ігоря Гаврищака з українським військовим та громадським активістом Євгеном Карасем. Насамперед вони обговорять, наскільки швидко "загнуться" плани окупантів та їхня так звана "спєцапєрация".

Також Карась розповість про проблеми російських загарбників та їхні перспективи на українській землі. Адже кому, як не військовому, який безпосередньо боронить рідну країну від російської навали на фронті, знати, скільки ще чорних пакетів потрібно докупити ворогам, аби вистачило на всіх.

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Трансляція стріму Ігоря Гаврищака з Євгеном Карасем на ютубі 24 каналу розпочнеться 28 липня о 20:00. Переглянути її можна за посиланням.

Екслюзивний стрім Гаврищака та Карася: дивіться відео

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