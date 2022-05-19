Війна в Україні визначає наступне століття: польський прем'єр закликав світ ізолювати Путіна

Польський прем'єр Матеуш Моравецький звернувся до усього цивілізованого світу та закликав союзників відмежуватися від Путіна та ізолювати російський тоталітарний режим.

Про це він заявив на конференції PISM Strategic Ark, яка відбувалася у Варшаві. За словами Моравецького, дипломатія справді вимагає діалогу, проте діалог із терористами – неприпустимий.

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Світ повинен припинити виправдовувати Путіна

Моравецький розпочав промову із переліку злочинів Росії, вчинених в ході війни проти України. Він підкреслив, що ситуація в Маріуполі та вбивства у Бучі повинні пробудити світ від "геополітичної дрімоти" та змусити відмовитися від старих ілюзій.

Попри всі жахи, вчинені Росією, деякі політики досі намагаються відбілити репутацію Путіна, заявив Моравецький. Він вважає, що це – неприпустимо.

Я чув, що Путіну намагаються знайти безпечне місце і зберегти його обличчя на міжнародній арені. Як взагалі можна говорити щось подібне? Як можна "зберегти" те, що повністю втрачено?,

– йдеться у його промові.

Він пояснив, що сьогодні Польща намагається зрозуміти динаміку відродження російського імперіалізму і, можливо, навіть тоталітаризму. Якщо не зупинити Росію зараз – в Європі надалі залишатиметься серйозна загроза нової війни.

Закликаю всіх ізолювати президента Росії. Дипломатія потребує діалогу, але з терористами вести переговори не можна,

– наголосив прем'єр.

Зараз найкращий час для Євросоюзу та НАТО зупинити Росію, щоб та більше не загрожувала Європі.

Битва за Україну може визначити майбутнє на найближче сторіччя

На думку Моравецького, якщо Україна виграє – це стане її першою самостійною перемогою. При цьому її поразка стане кінцем звичного для Європи світу.

Без вільної та переможної України немає Заходу. Битва за Україну може визначити майбутнє на наступні 100 років,

– заявив він.

Прем'єр підсумував, що злочинців неодмінно притягнуть до відповідальності, а ідеологія "русского міру" має бути знищена.

Раніше Матеуш Моравецький, який встиг побувати в Києві під час війни, назвав так званий "русскій мір" раковою пухлиною, яка пожирає не лише більшу частину російського суспільства, а й становить смертельну загрозу для всієї Європи.

Росія припинила постачання газу до Польщі

Наприкінці квітня Росія, не назвавши причини, вирішила зупинити постачання газу до Польщі. Ймовірно, у Москві обурилися, що Польща, як і низка інших країн, відмовилася платити за газ рублями.

Згодом Моравецький заявив, що Польща більше ніколи не купуватиме газ у країни-агресорки. Він оголосив, що Польща стала повністю незалежною від російського газу.

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