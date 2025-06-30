Ліквідовано 1070 окупантів та знищено 3 гелікоптери: втрати ворога на 30 червня

Сили оборони продовжують гідно захищати Україну від російських загарбників. За свою агресію ворог щодня платить життями сотень солдатів.

Сумарні втрати противника вже перевищили 1 020 010. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів станом на 30 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 020 010 (+1070) осіб;

танків – 10 980 (+4);

бойових броньованих машин – 22 922 (+7);

артилерійських систем – 29 718 (+29);

РСЗВ – 1427 (+2);

засобів ППО – 1190 (+1);

літаків – 420 (+0);

гелікоптерів – 340 (+3);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 796 (+172);

крилатих ракет – 3436 (+42);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 593 (+85);

спеціальної техніки – 3921 (+0).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Шаманбат" влаштували засідку на російську мотогрупу. Окупанти якраз рухалися мотоциклами на штурм. Частина із них загинула. Також завдяки діям наших військових, декотрих росіян вдалося взяти у полон.