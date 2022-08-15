Пропагандисти підштовхують українців до ідеї капітуляції: як працюють їхні маніпуляції

Пропаганда окупантів продовжує чинити тиск на українців і залякувати їх найрізноманітнішими методами. Одним з основних наративів кремлівських посіпак при цьому є те, що наш народ страждає не через російську агресію, а буцімто через спротив їй.

Хоча кожній адекватній людині вже зрозуміло, що Україна не капітулює, а зробити це доведеться самій росії, пропагандисти не полишають спроб нав'язати таку ідею українцям. Маніпуляції кремля у цьому напрямку проаналізували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає 24 канал.

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Як російська пропаганда нав'язує українцям ідею капітуляції

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підкреслюють, що припинення опору російським окупантам – саме той наратив, який цілеспрямовано поширює вся кремлівська пропаганда. Одним із популярних меседжів при цьому є те, що українці буцімто страждають через спротив, а не безпосередню російську агресію.

У своїх матеріалах вони акцентують на тому, що всі смерті та руйнування – через опір українців, а не тому, що російські війська вторглися на територію незалежної держави та обстрілюють її з різних типів озброєння,

– пояснює очільник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.

Пропагандисти намагаються намалювати у своїх сюжетах картинку, що росія – начебто не агресор, який спричинив руйнування та винен у загибелі людей, а так званий "рятівник" українського народу, якому необхідно "дати себе врятувати".

Ще один популярний наратив, яким кремлівські посіпаки намагаються просувати ідею капітуляції нашої держави, – "Захід "зливає" Україну". Він також активно підхоплюється російськими медіа і покликаний посіяти у маси думку, що союзники України змушують її поступитися територіями.

Для цього пропагандисти маніпулюють висловлюваннями різних відомих іноземців, і тим самим збільшують в уяві аудиторії вплив автора слів на прийняття тих чи інших рішень. При цьому кремлівська пропаганда також використовує фальсифікацію громадської думки, як один зі своїх найулюбленіших методів розповсюдження проросійських фейків.

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