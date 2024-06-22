"Туди їм і дорога": з'явилося епічне відео збиття російських вертольотів під Києвом 24 лютого

Триває 849 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Втім, деякі історичні кадри з 24 лютого 2022 року все ще продовжують з'являтися в мережі.

Один з епізодів того сумнозвісного дня оприлюднив в мережі командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. На відео можна побачити, як українські захисники ліквідовують ворожі вертольоти над Київським морем.

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Як відбувалася ліквідація ворожих вертольотів

Павлюк оприлюднив у своєму Telegram-каналі відео, на якому українські бійці 24 лютого 2022 року відбивають напад російських вертольотів з десантом, що рухалися через Київське море.

На відео показано, як зенітний взвод ПЗРК 58 окремої мотопіхотної бригади під керівництвом командира відділення з позивним "Шайтан" першим зустрічає ворожі вертольоти.

За словами військового, цей день був для всіх страшним і сумним.

Перебували з побратимами на бойовому чергуванні із захисту нашої держави. Випала доля нам зустріти перші вертушки, які проходили через Київське море. Завдяки злагодженому відділенню, працьовитості наших хлопців, ми відпрацювали по них. На радість нам, було два попадання, дві вертушки ми втопили. Туди їм і дорога!

– сказав "Шайтан" на відео.

Знищення російських вертольотів 24 лютого 2022 року: дивіться відео