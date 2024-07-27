Атака "Шахедами" та коли Україна застосує перші F-16: хронологія 885 дня війни
В Україні триває 885 доба повномасштабної війни. Росія продовжує атакувати Україну та намагатися захопити українські території, а ЗСУ роблять все можливе, щоб протистояти агресії ворога.
У ніч проти 27 липня російські війська знову атакували Україну "Шахедами". Про це та інші головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника, міжнародні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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У ніч на 27 липня 2024 Росія знову запустила по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Останній безпілотник станом на 6:30 все ще тероризує центр та північ України Росія заявила про масовану атаку безпілотників. У ніч проти 27 липня повітряну тривогу оголошували у кількох регіонах країни-агресорки. Традиційно російська влада звинувачує в атаці Україну. Масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів області... усі повітряні цілі перехоплені та знищені. Протягом години підрозділами міністерства оборони Росії знищено ще дванадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу. Шість БПЛА – над Вигоницьким районом, три безпілотники збито над територією Трубчевського району, по одному – над Карачевським, Брасовським і Брянським районами. Постраждалих і руйнувань немає, Пані посол України в США Оксана Маркарова сказала, що наші дипломати працюють над наближенням постачання літаків. Вона зауважила, що українська дипломатія в США працює за формулою "більше підтримки Україні та більше обмежень для Росії". За совами Маркарової, Україна застосує F-16 у 2024 році. 2024 рік – це рік, в якому винищувачі F-16 будуть у нас, і їх застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки персоналу підтримки та над наближенням постачання літаків, Вона також запевнила, що найближчі місяці покажуть "серйозне збільшення постачання зброї на фронт та ППО для захисту українських міст".
Росія атакує Україну "Шахедами"
У Росії лунали вибухи
– заявив губернатор Брянської області.
Коли Україна застосує перші F-16
– повідомила вона.
У ніч на 27 липня 2024 Росія знову запустила по Україні дрони-камікадзе "Шахед".
Останній безпілотник станом на 6:30 все ще тероризує центр та північ України
Росія заявила про масовану атаку безпілотників. У ніч проти 27 липня повітряну тривогу оголошували у кількох регіонах країни-агресорки.
Традиційно російська влада звинувачує в атаці Україну.
Масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів області... усі повітряні цілі перехоплені та знищені. Протягом години підрозділами міністерства оборони Росії знищено ще дванадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу. Шість БПЛА – над Вигоницьким районом, три безпілотники збито над територією Трубчевського району, по одному – над Карачевським, Брасовським і Брянським районами. Постраждалих і руйнувань немає,
Пані посол України в США Оксана Маркарова сказала, що наші дипломати працюють над наближенням постачання літаків. Вона зауважила, що українська дипломатія в США працює за формулою "більше підтримки Україні та більше обмежень для Росії".
За совами Маркарової, Україна застосує F-16 у 2024 році.
2024 рік – це рік, в якому винищувачі F-16 будуть у нас, і їх застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки персоналу підтримки та над наближенням постачання літаків,
Вона також запевнила, що найближчі місяці покажуть "серйозне збільшення постачання зброї на фронт та ППО для захисту українських міст".