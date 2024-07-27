Атака "Шахедами" та коли Україна застосує перші F-16: хронологія 885 дня війни

В Україні триває 885 доба повномасштабної війни. Росія продовжує атакувати Україну та намагатися захопити українські території, а ЗСУ роблять все можливе, щоб протистояти агресії ворога.

У ніч проти 27 липня російські війська знову атакували Україну "Шахедами". Про це та інші головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника, міжнародні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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