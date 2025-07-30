Впродовж доби 30 липня на фронті зафіксували 159 бойових зіткнень. Найбільше атак окупанти провели на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті на вечір 30 липня?

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

українські захисники зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка. На Куп’янському напрямку окупанти здійснили п’ять наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

окупанти здійснили п’ять наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська. На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка в бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.

протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка в бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак поблизу Серебрянки, Виїмки та Федорівки.

Сили оборони відбили вісім ворожих атак поблизу Серебрянки, Виїмки та Федорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень. Окупанти намагалися просуватись у районах Часового Яру, Міньківка, Новомаркове та у напрямку Бондарного. Одне боєзіткнення триває.

зафіксовано шість боєзіткнень. Окупанти намагалися просуватись у районах Часового Яру, Міньківка, Новомаркове та у напрямку Бондарного. Одне боєзіткнення триває. На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Білої Гори та Плещіївки. Наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.

росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Білої Гори та Плещіївки. Наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває. На Покровському напрямку окупаційні війська 49 разів намагалися прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 83 окупанти, з них 59 – безповоротно. Також знищено один мотоцикл та вісім безпілотних літальних апаратів окупантів,

– йдеться у повідомленні.