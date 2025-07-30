30 липня, 23:50
Росіяни активно наступають одразу на п'яти напрямках: зведення Генштабу за 30 липня
Основні тези
- Російські війська активно атакують на п'яти напрямках: Покровському, Новопавлівському, Лиманському, Куп’янському та Південно-Слобожанському.
- Українські захисники відбили численні атаки, зокрема 49 на Покровському напрямку, знешкодивши 83 окупанти та знищивши ворожий мотоцикл і безпілотники.
Впродовж доби 30 липня на фронті зафіксували 159 бойових зіткнень. Найбільше атак окупанти провели на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка ситуація на фронті на вечір 30 липня?
- На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.
- На Куп’янському напрямку окупанти здійснили п’ять наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.
- На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка в бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.
- На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак поблизу Серебрянки, Виїмки та Федорівки.
- На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень. Окупанти намагалися просуватись у районах Часового Яру, Міньківка, Новомаркове та у напрямку Бондарного. Одне боєзіткнення триває.
- На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Білої Гори та Плещіївки. Наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.
- На Покровському напрямку окупаційні війська 49 разів намагалися прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 83 окупанти, з них 59 – безповоротно. Також знищено один мотоцикл та вісім безпілотних літальних апаратів окупантів,
– йдеться у повідомленні.
- На Новопавлівському напрямку росіяни 22 рази атакували у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль. Наші оборонці успішно зупинили всі ворожі атаки.
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Малинівка. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.
- Один раз ворог атакував на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.
- На Придніпровському напрямку росіяни провели три безрезультатні атаки.